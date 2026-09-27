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John Lee Hooker - Never Get Out Of These Blues Alive (0600753415160) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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John Lee Hooker - Never Get Out Of These Blues Alive (0600753415160) виниловая пластинка

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John Lee Hooker - Never Get Out Of These Blues Alive (0600753415160) виниловая пластинка - фото 1
John Lee Hooker - Never Get Out Of These Blues Alive (0600753415160) виниловая пластинка - фото 2
John Lee Hooker - Never Get Out Of These Blues Alive (0600753415160) виниловая пластинка - фото 3
John Lee Hooker - Never Get Out Of These Blues Alive (0600753415160) виниловая пластинка - фото 4
John Lee Hooker - Never Get Out Of These Blues Alive (0600753415160) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
John Lee Hooker
Альбом (сингл)
Never Get Out Of These Blues Alive
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • John Lee Hooker - Never Get Out Of These Blues Alive (0600753415160) виниловая пластинка - фото 1
  • John Lee Hooker - Never Get Out Of These Blues Alive (0600753415160) виниловая пластинка - фото 2
  • John Lee Hooker - Never Get Out Of These Blues Alive (0600753415160) виниловая пластинка - фото 3
  • John Lee Hooker - Never Get Out Of These Blues Alive (0600753415160) виниловая пластинка - фото 4
  • John Lee Hooker - Never Get Out Of These Blues Alive (0600753415160) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626775
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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John Lee Hooker - Never Get Out Of These Blues Alive (0600753415160) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl, Cargo Records
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
John Lee Hooker
Альбом (сингл)
Never Get Out Of These Blues Alive
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Lee Hooker - Never Get Out Of These Blues Alive (0600753415160) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле

Отзывы о товаре John Lee Hooker - Never Get Out Of These Blues Alive (0600753415160) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl, Cargo Records
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
John Lee Hooker
Альбом (сингл)
Never Get Out Of These Blues Alive
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
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Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Lee Hooker - Never Get Out Of These Blues Alive (0600753415160) виниловая пластинка - стоимость товара 4330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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