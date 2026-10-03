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Andrew Lloyd Webber - Jesus Christ Superstar (Half Speed) (0600753933312) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Andrew Lloyd Webber - Jesus Christ Superstar (Half Speed) (0600753933312) виниловая пластинка

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Andrew Lloyd Webber - Jesus Christ Superstar (Half Speed) (0600753933312) виниловая пластинка - фото 1
Andrew Lloyd Webber - Jesus Christ Superstar (Half Speed) (0600753933312) виниловая пластинка - фото 2
Andrew Lloyd Webber - Jesus Christ Superstar (Half Speed) (0600753933312) виниловая пластинка - фото 3
Andrew Lloyd Webber - Jesus Christ Superstar (Half Speed) (0600753933312) виниловая пластинка - фото 4
Andrew Lloyd Webber - Jesus Christ Superstar (Half Speed) (0600753933312) виниловая пластинка - фото 5
Andrew Lloyd Webber - Jesus Christ Superstar (Half Speed) (0600753933312) виниловая пластинка - фото 6
Andrew Lloyd Webber - Jesus Christ Superstar (Half Speed) (0600753933312) виниловая пластинка - фото 7
Andrew Lloyd Webber - Jesus Christ Superstar (Half Speed) (0600753933312) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Andrew Lloyd Webber
Альбом (сингл)
Jesus Christ Superstar
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Andrew Lloyd Webber - Jesus Christ Superstar (Half Speed) (0600753933312) виниловая пластинка - фото 1
  • Andrew Lloyd Webber - Jesus Christ Superstar (Half Speed) (0600753933312) виниловая пластинка - фото 2
  • Andrew Lloyd Webber - Jesus Christ Superstar (Half Speed) (0600753933312) виниловая пластинка - фото 3
  • Andrew Lloyd Webber - Jesus Christ Superstar (Half Speed) (0600753933312) виниловая пластинка - фото 4
  • Andrew Lloyd Webber - Jesus Christ Superstar (Half Speed) (0600753933312) виниловая пластинка - фото 5
  • Andrew Lloyd Webber - Jesus Christ Superstar (Half Speed) (0600753933312) виниловая пластинка - фото 6
  • Andrew Lloyd Webber - Jesus Christ Superstar (Half Speed) (0600753933312) виниловая пластинка - фото 7
  • Andrew Lloyd Webber - Jesus Christ Superstar (Half Speed) (0600753933312) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626754
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0600753933312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Andrew Lloyd Webber
Альбом (сингл)
Jesus Christ Superstar
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Overture, Heaven On Their Minds, What’s The Buzz – Strange Thing, Mystifying, Everything’s Alright, This Jesus Must Die, Hosanna, Simon Zealotes – Poor Jerusalem, Pilate’s Dream, The Temple, Everything’s Alright, I Don’t Know How To Love Him, Damned For All Time – Blood Money, The Last Supper, Gethsemane (I Only Want To Say), The Arrest, Peter’s Denial, Pilate And Christ, King Herod’s Song (Try It And See), Judas’ Death, Trial Before Pilate (Including the 39 Lashes), Superstar, Crucifixion, John
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Andrew Lloyd Webber - Jesus Christ Superstar (Half Speed) (0600753933312) виниловая пластинка

Переиздание знаменитой рок-оперы 1970 года. Jesus Christ Superstar — рок-опера Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса, написанная в 1970 году и поставленная на Бродвее спустя год после создания. В альбоме Jesus Christ Superstar, вышедшем в 1970 году, заглавную партию исполнил вокалист группы Deep Purple Иэн Гиллан. В записи приняли участие другие известные исполнители: Мюррей Хэд, Майк Д’Або (экс Manfred Mann), блюзмен Виктор Брокс (Каиафа), а также Пол Рэйвен (он же Гари Глиттер) и Ивонн Эллиман, ставшие известными впоследствии. Альбом Jesus Christ Superstar в 1971 году возглавил Billboard 200 и поднялся в январе 1972 года до № 6 в UK Singles Chart. Сингл из него «Superstar» (Мюррей Хед) поднялся в чартах «Биллборда» до № 14 «I Don’t Know How to Love Him» в исполнении Хелен Редди поднялась до № 13 в Billboard Hot 100. Премьера мюзикла Jesus Christ Superstar на Бродвее состоялась в 1971 году. В 1973 году режиссёр Норман Джуисон экранизировал мюзикл. Фильм, снятый в Израиле, в тех местах, где происходили исторические события на заре христианской эры, получил высокие оценки кинокритиков, хотя и подвергся нападкам со стороны различных религиозных организаций.

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0600753933312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Andrew Lloyd Webber
Альбом (сингл)
Jesus Christ Superstar
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Overture, Heaven On Their Minds, What’s The Buzz – Strange Thing, Mystifying, Everything’s Alright, This Jesus Must Die, Hosanna, Simon Zealotes – Poor Jerusalem, Pilate’s Dream, The Temple, Everything’s Alright, I Don’t Know How To Love Him, Damned For All Time – Blood Money, The Last Supper, Gethsemane (I Only Want To Say), The Arrest, Peter’s Denial, Pilate And Christ, King Herod’s Song (Try It And See), Judas’ Death, Trial Before Pilate (Including the 39 Lashes), Superstar, Crucifixion, John
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание знаменитой рок-оперы 1970 года. Jesus Christ Superstar — рок-опера Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса, написанная в 1970 году и поставленная на Бродвее спустя год после создания. В альбоме Jesus Christ Superstar, вышедшем в 1970 году, заглавную партию исполнил вокалист группы Deep Purple Иэн Гиллан. В записи приняли участие другие известные исполнители: Мюррей Хэд, Майк Д’Або (экс Manfred Mann), блюзмен Виктор Брокс (Каиафа), а также Пол Рэйвен (он же Гари Глиттер) и Ивонн Эллиман, ставшие известными впоследствии. Альбом Jesus Christ Superstar в 1971 году возглавил Billboard 200 и поднялся в январе 1972 года до № 6 в UK Singles Chart. Сингл из него «Superstar» (Мюррей Хед) поднялся в чартах «Биллборда» до № 14 «I Don’t Know How to Love Him» в исполнении Хелен Редди поднялась до № 13 в Billboard Hot 100. Премьера мюзикла Jesus Christ Superstar на Бродвее состоялась в 1971 году. В 1973 году режиссёр Норман Джуисон экранизировал мюзикл. Фильм, снятый в Израиле, в тех местах, где происходили исторические события на заре христианской эры, получил высокие оценки кинокритиков, хотя и подвергся нападкам со стороны различных религиозных организаций.
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