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Stevie Ray Vaughan - The Sky Is Crying (8718469535675) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Stevie Ray Vaughan - The Sky Is Crying (8718469535675) виниловая пластинка

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Stevie Ray Vaughan - The Sky Is Crying (8718469535675) виниловая пластинка - фото 1
Stevie Ray Vaughan - The Sky Is Crying (8718469535675) виниловая пластинка - фото 2
Stevie Ray Vaughan - The Sky Is Crying (8718469535675) виниловая пластинка - фото 3
Stevie Ray Vaughan - The Sky Is Crying (8718469535675) виниловая пластинка - фото 4
Stevie Ray Vaughan - The Sky Is Crying (8718469535675) виниловая пластинка - фото 5
Stevie Ray Vaughan - The Sky Is Crying (8718469535675) виниловая пластинка - фото 6
Stevie Ray Vaughan - The Sky Is Crying (8718469535675) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Stevie Ray Vaughan
Альбом (сингл)
The Sky Is Crying
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stevie Ray Vaughan - The Sky Is Crying (8718469535675) виниловая пластинка - фото 1
  • Stevie Ray Vaughan - The Sky Is Crying (8718469535675) виниловая пластинка - фото 2
  • Stevie Ray Vaughan - The Sky Is Crying (8718469535675) виниловая пластинка - фото 3
  • Stevie Ray Vaughan - The Sky Is Crying (8718469535675) виниловая пластинка - фото 4
  • Stevie Ray Vaughan - The Sky Is Crying (8718469535675) виниловая пластинка - фото 5
  • Stevie Ray Vaughan - The Sky Is Crying (8718469535675) виниловая пластинка - фото 6
  • Stevie Ray Vaughan - The Sky Is Crying (8718469535675) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626739
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Stevie Ray Vaughan - The Sky Is Crying (8718469535675) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Stevie Ray Vaughan
Альбом (сингл)
The Sky Is Crying
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stevie Ray Vaughan - The Sky Is Crying (8718469535675) виниловая пластинка

«Sky Is Crying» - это 5 и последний студийный альбом записанный Stevie Ray Vaughan и Double Trouble. «Sky Is Crying» вышел приблизительно через год после смерти Vaughan (в 1990 году). В альбом вошли 10 ранее не изданные песни, записанные в период с 1984 по 1989 годы. В записи композиции «Sky Is Crying» принимал участие брат Stevie Ray Vaughan Jimmie Vaughan. Альбом иллюстрирует множество музыкальных жанров, в которых работал Vaughan, в частности: Delta blues, Texas blues, Chicago blues, jump blues, jazz blues и Jimi Hendrixs blues-rock. В «Sky Is Crying» также вошли инструментальные кавер-версии Jimi Hendrix «Little Wing», «Chitlins con Carne» и композиция, написанная другом Vaughan Doyle Bramhall «Life by the Drop».

Отзывы о товаре Stevie Ray Vaughan - The Sky Is Crying (8718469535675) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Stevie Ray Vaughan
Альбом (сингл)
The Sky Is Crying
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
«Sky Is Crying» - это 5 и последний студийный альбом записанный Stevie Ray Vaughan и Double Trouble. «Sky Is Crying» вышел приблизительно через год после смерти Vaughan (в 1990 году). В альбом вошли 10 ранее не изданные песни, записанные в период с 1984 по 1989 годы. В записи композиции «Sky Is Crying» принимал участие брат Stevie Ray Vaughan Jimmie Vaughan. Альбом иллюстрирует множество музыкальных жанров, в которых работал Vaughan, в частности: Delta blues, Texas blues, Chicago blues, jump blues, jazz blues и Jimi Hendrixs blues-rock. В «Sky Is Crying» также вошли инструментальные кавер-версии Jimi Hendrix «Little Wing», «Chitlins con Carne» и композиция, написанная другом Vaughan Doyle Bramhall «Life by the Drop».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stevie Ray Vaughan - The Sky Is Crying (8718469535675) виниловая пластинка – стоимость товара 3680 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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