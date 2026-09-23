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Stevie Ray Vaughan - Soul To Soul (8718469531189) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Stevie Ray Vaughan - Soul To Soul (8718469531189) виниловая пластинка

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Stevie Ray Vaughan - Soul To Soul (8718469531189) виниловая пластинка - фото 1
Stevie Ray Vaughan - Soul To Soul (8718469531189) виниловая пластинка - фото 2
Stevie Ray Vaughan - Soul To Soul (8718469531189) виниловая пластинка - фото 3
Stevie Ray Vaughan - Soul To Soul (8718469531189) виниловая пластинка - фото 4
Stevie Ray Vaughan - Soul To Soul (8718469531189) виниловая пластинка - фото 5
Stevie Ray Vaughan - Soul To Soul (8718469531189) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Stevie Ray Vaughan
Альбом (сингл)
Soul To Soul
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stevie Ray Vaughan - Soul To Soul (8718469531189) виниловая пластинка - фото 1
  • Stevie Ray Vaughan - Soul To Soul (8718469531189) виниловая пластинка - фото 2
  • Stevie Ray Vaughan - Soul To Soul (8718469531189) виниловая пластинка - фото 3
  • Stevie Ray Vaughan - Soul To Soul (8718469531189) виниловая пластинка - фото 4
  • Stevie Ray Vaughan - Soul To Soul (8718469531189) виниловая пластинка - фото 5
  • Stevie Ray Vaughan - Soul To Soul (8718469531189) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626738
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Stevie Ray Vaughan - Soul To Soul (8718469531189) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[8718469531189]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Stevie Ray Vaughan
Альбом (сингл)
Soul To Soul
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Radio Ga Ga, Tear It Up, It's A Hard Life, Man On The Prowl, Machines (Or "Back To Humans"), I Want To Break Free, Keep Passing The Open Windows, Hammer To Fall, Is This The World We Created?
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stevie Ray Vaughan - Soul To Soul (8718469531189) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Radio Ga Ga, Tear It Up, It's A Hard Life, Man On The Prowl, Machines (Or "Back To Humans"), I Want To Break Free, Keep Passing The Open Windows, Hammer To Fall, Is This The World We Created?



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Stevie Ray Vaughan - Soul To Soul (8718469531189) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[8718469531189]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Stevie Ray Vaughan
Альбом (сингл)
Soul To Soul
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Radio Ga Ga, Tear It Up, It's A Hard Life, Man On The Prowl, Machines (Or "Back To Humans"), I Want To Break Free, Keep Passing The Open Windows, Hammer To Fall, Is This The World We Created?
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Radio Ga Ga, Tear It Up, It's A Hard Life, Man On The Prowl, Machines (Or "Back To Humans"), I Want To Break Free, Keep Passing The Open Windows, Hammer To Fall, Is This The World We Created?


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stevie Ray Vaughan - Soul To Soul (8718469531189) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3560 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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