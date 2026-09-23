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Billy Valentine - Billy Valentine & The Universal Truth (0676499068151) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Billy Valentine - Billy Valentine & The Universal Truth (0676499068151) виниловая пластинка

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Billy Valentine - Billy Valentine &amp; The Universal Truth (0676499068151) виниловая пластинка - фото 1
Billy Valentine - Billy Valentine &amp; The Universal Truth (0676499068151) виниловая пластинка - фото 2
Billy Valentine - Billy Valentine &amp; The Universal Truth (0676499068151) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Billy Valentine
Альбом (сингл)
Billy Valentine And The Universal Truth
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Billy Valentine - Billy Valentine &amp; The Universal Truth (0676499068151) виниловая пластинка - фото 1
  • Billy Valentine - Billy Valentine &amp; The Universal Truth (0676499068151) виниловая пластинка - фото 2
  • Billy Valentine - Billy Valentine &amp; The Universal Truth (0676499068151) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626728
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Billy Valentine - Billy Valentine & The Universal Truth (0676499068151) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Acid Jazz
Barcode
[0676499068151]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Billy Valentine
Альбом (сингл)
Billy Valentine And The Universal Truth
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Billy Valentine - Billy Valentine & The Universal Truth (0676499068151) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: We The People Who Are Darker Than Blue, Home Is Where The Hatred Is, My People.Hold On, You Havent Done Nothin, The Creator Has A Master Plan, Sign Of The Times, Wade In The Water, The World Is A Ghetto



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Billy Valentine - Billy Valentine & The Universal Truth (0676499068151) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Acid Jazz
Barcode
[0676499068151]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Billy Valentine
Альбом (сингл)
Billy Valentine And The Universal Truth
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: We The People Who Are Darker Than Blue, Home Is Where The Hatred Is, My People.Hold On, You Havent Done Nothin, The Creator Has A Master Plan, Sign Of The Times, Wade In The Water, The World Is A Ghetto


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Billy Valentine - Billy Valentine & The Universal Truth (0676499068151) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4270 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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