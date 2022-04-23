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St. Vincent - The Nowhere Inn (OST) (coloured) (0888072398900) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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St. Vincent - The Nowhere Inn (OST) (coloured) (0888072398900) виниловая пластинка

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St. Vincent - The Nowhere Inn (OST) (coloured) (0888072398900) виниловая пластинка - фото 1
St. Vincent - The Nowhere Inn (OST) (coloured) (0888072398900) виниловая пластинка - фото 2
St. Vincent - The Nowhere Inn (OST) (coloured) (0888072398900) виниловая пластинка - фото 3
St. Vincent - The Nowhere Inn (OST) (coloured) (0888072398900) виниловая пластинка - фото 4
St. Vincent - The Nowhere Inn (OST) (coloured) (0888072398900) виниловая пластинка - фото 5
St. Vincent - The Nowhere Inn (OST) (coloured) (0888072398900) виниловая пластинка - фото 6
St. Vincent - The Nowhere Inn (OST) (coloured) (0888072398900) виниловая пластинка - фото 7
St. Vincent - The Nowhere Inn (OST) (coloured) (0888072398900) виниловая пластинка - фото 8
St. Vincent - The Nowhere Inn (OST) (coloured) (0888072398900) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.04.2022
Исполнитель
St. Vincent
Альбом (сингл)
The Nowhere Inn
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • St. Vincent - The Nowhere Inn (OST) (coloured) (0888072398900) виниловая пластинка - фото 1
  • St. Vincent - The Nowhere Inn (OST) (coloured) (0888072398900) виниловая пластинка - фото 2
  • St. Vincent - The Nowhere Inn (OST) (coloured) (0888072398900) виниловая пластинка - фото 3
  • St. Vincent - The Nowhere Inn (OST) (coloured) (0888072398900) виниловая пластинка - фото 4
  • St. Vincent - The Nowhere Inn (OST) (coloured) (0888072398900) виниловая пластинка - фото 5
  • St. Vincent - The Nowhere Inn (OST) (coloured) (0888072398900) виниловая пластинка - фото 6
  • St. Vincent - The Nowhere Inn (OST) (coloured) (0888072398900) виниловая пластинка - фото 7
  • St. Vincent - The Nowhere Inn (OST) (coloured) (0888072398900) виниловая пластинка - фото 8
  • St. Vincent - The Nowhere Inn (OST) (coloured) (0888072398900) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626687
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St. Vincent - The Nowhere Inn (OST) (coloured) (0888072398900) виниловая пластинка
4 620 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin
Barcode
[0888072398900]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.04.2022
Исполнитель
St. Vincent
Альбом (сингл)
The Nowhere Inn
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара St. Vincent - The Nowhere Inn (OST) (coloured) (0888072398900) виниловая пластинка

The Nowhere Inn (Official Soundtrack) - официальный саундтрек для документального фильма The Nowhere Inn (Мотель Нигде) об американской певице Энни Кларк, съемки которого инициировала сама Кларк. В фильм вошло концертное турне 2020 года. Певица доверила съмки своей близкой подруге Кэрри Браунштейн. Лимитированное издание на 180-гр жёлтом виниле. Ограниченный тираж 4000 штук для RSD 2022. Энн Эрин Энни Кларк - американская певица, мультиинструменталистка и автор-исполнитель, выступающая под сценическим именем St. Vincent. После учёбы в музыкальном колледже Беркли, она начала свою карьеру в качестве участницы коллектива The Polyphonic Spree, а также концертного состава Суфьяна Стивенса, прежде чем образовала свою собственную группу в 2006 году. Работы St. Vincent получили признание у критиков за свой музыкальный стиль, сочетающий в себе элементы софт-рока, экспериментальный рока, электро-попа и джаза. Её дебютный альбом Marry Me вышел в 2007 году, за которым последовал более успешный в коммерческом плане диск Actor (2009). В 2012 год она выпустила совместный альбом с Дэвидом Бирном под названием Love This Giant . Её четвёртый сольный альбом St. Vincent (2014) был признаном альбомом года по версии ряда изданий, а также завоевал награду премии Грэмми в категории Лучший альтернативный альбом.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре St. Vincent - The Nowhere Inn (OST) (coloured) (0888072398900) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin
Barcode
[0888072398900]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.04.2022
Исполнитель
St. Vincent
Альбом (сингл)
The Nowhere Inn
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
The Nowhere Inn (Official Soundtrack) - официальный саундтрек для документального фильма The Nowhere Inn (Мотель Нигде) об американской певице Энни Кларк, съемки которого инициировала сама Кларк. В фильм вошло концертное турне 2020 года. Певица доверила съмки своей близкой подруге Кэрри Браунштейн. Лимитированное издание на 180-гр жёлтом виниле. Ограниченный тираж 4000 штук для RSD 2022. Энн Эрин Энни Кларк - американская певица, мультиинструменталистка и автор-исполнитель, выступающая под сценическим именем St. Vincent. После учёбы в музыкальном колледже Беркли, она начала свою карьеру в качестве участницы коллектива The Polyphonic Spree, а также концертного состава Суфьяна Стивенса, прежде чем образовала свою собственную группу в 2006 году. Работы St. Vincent получили признание у критиков за свой музыкальный стиль, сочетающий в себе элементы софт-рока, экспериментальный рока, электро-попа и джаза. Её дебютный альбом Marry Me вышел в 2007 году, за которым последовал более успешный в коммерческом плане диск Actor (2009). В 2012 год она выпустила совместный альбом с Дэвидом Бирном под названием Love This Giant . Её четвёртый сольный альбом St. Vincent (2014) был признаном альбомом года по версии ряда изданий, а также завоевал награду премии Грэмми в категории Лучший альтернативный альбом.


Теги товара: Цветной винил
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Доставка
Отзывы


St. Vincent - The Nowhere Inn (OST) (coloured) (0888072398900) виниловая пластинка – стоимость товара 4620 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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