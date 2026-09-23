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Sam Smith - In The Lonely Hour (0602438807925) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sam Smith - In The Lonely Hour (0602438807925) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Smith, Sam, In The Lonely Hour (0602438807925) - фото 1
Виниловая пластинка Smith, Sam, In The Lonely Hour (0602438807925) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Smith, Sam, In The Lonely Hour (0602438807925) - фото 1
  • Виниловая пластинка Smith, Sam, In The Lonely Hour (0602438807925) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626678
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sam Smith - In The Lonely Hour (0602438807925) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sam Smith - In The Lonely Hour (0602438807925) виниловая пластинка

Переиздание дебютного альбома 2014 года Сэма Смита. Релиз имел коммерческий успех во всём мире, а на 57-й церемонии Грэмми он был номинирован в престижной категории Альбом года и выиграл в категории Лучший вокальный поп-альбом. Песня Stay with Me удостоилась двух премий Грэмми в номинациях Запись года и Песня года. Альбом стал вторым бестселлером 2014 года в Соединённом Королевстве и третьим бестселлером в США. К февралю 2015 было продано более трех миллионов копий. Издание на черном виниле. Сэм Смит - британский автор-исполнитель. Лауреат премии Золотой глобус и Оскар в 2016 году.

Отзывы о товаре Sam Smith - In The Lonely Hour (0602438807925) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Описание
Переиздание дебютного альбома 2014 года Сэма Смита. Релиз имел коммерческий успех во всём мире, а на 57-й церемонии Грэмми он был номинирован в престижной категории Альбом года и выиграл в категории Лучший вокальный поп-альбом. Песня Stay with Me удостоилась двух премий Грэмми в номинациях Запись года и Песня года. Альбом стал вторым бестселлером 2014 года в Соединённом Королевстве и третьим бестселлером в США. К февралю 2015 было продано более трех миллионов копий. Издание на черном виниле. Сэм Смит - британский автор-исполнитель. Лауреат премии Золотой глобус и Оскар в 2016 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sam Smith - In The Lonely Hour (0602438807925) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4270 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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