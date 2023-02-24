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Small Faces - Ogdens' Nut Gone Flake (5060767443231) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Small Faces - Ogdens' Nut Gone Flake (5060767443231) виниловая пластинка

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Small Faces - Ogdens&#039; Nut Gone Flake (5060767443231) виниловая пластинка - фото 1
Small Faces - Ogdens&#039; Nut Gone Flake (5060767443231) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.02.2023
Исполнитель
Small Faces
Альбом (сингл)
Ogdens Nut Gone Flake
Жанр
Зарубежный поп-рок, R&B
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Small Faces - Ogdens&#039; Nut Gone Flake (5060767443231) виниловая пластинка - фото 1
  • Small Faces - Ogdens&#039; Nut Gone Flake (5060767443231) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626673
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Small Faces - Ogdens' Nut Gone Flake (5060767443231) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Immediate
Barcode
[5060767443231]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.02.2023
Исполнитель
Small Faces
Альбом (сингл)
Ogdens Nut Gone Flake
Жанр
Зарубежный поп-рок, R&B
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Small Faces - Ogdens' Nut Gone Flake (5060767443231) виниловая пластинка

Третий студийный альбом и единственный концептуальный альбом английской рок-группы Small Faces. Выпущенный 24 мая 1968 года, пластинка достигла первого места в чартах альбомов Великобритании 29 июня, где она оставалась в общей сложности шесть недель. В конечном итоге он стал последним студийным альбомом группы во время их первоначального воплощения. Название альбома и отличительный дизайн упаковки были пародией на Ogdens Nut-brown Flake, марку консервированного табака, которая производилась в Ливерпуле с 1899 года Томасом Огденом.

Отзывы о товаре Small Faces - Ogdens' Nut Gone Flake (5060767443231) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Immediate
Barcode
[5060767443231]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.02.2023
Исполнитель
Small Faces
Альбом (сингл)
Ogdens Nut Gone Flake
Жанр
Зарубежный поп-рок, R&B
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Третий студийный альбом и единственный концептуальный альбом английской рок-группы Small Faces. Выпущенный 24 мая 1968 года, пластинка достигла первого места в чартах альбомов Великобритании 29 июня, где она оставалась в общей сложности шесть недель. В конечном итоге он стал последним студийным альбомом группы во время их первоначального воплощения. Название альбома и отличительный дизайн упаковки были пародией на Ogdens Nut-brown Flake, марку консервированного табака, которая производилась в Ливерпуле с 1899 года Томасом Огденом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Small Faces - Ogdens' Nut Gone Flake (5060767443231) виниловая пластинка - стоимость товара 5450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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