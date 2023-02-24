Small Faces - Ogdens' Nut Gone Flake (5060767443231) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.02.2023
Исполнитель
Small Faces
Альбом (сингл)
Ogdens Nut Gone Flake
Жанр
Зарубежный поп-рок, R&B
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб.
В наличии
Код товара: 626673
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Immediate
Barcode
[5060767443231]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.02.2023
Исполнитель
Small Faces
Альбом (сингл)
Ogdens Nut Gone Flake
Жанр
Зарубежный поп-рок, R&B
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Small Faces - Ogdens' Nut Gone Flake (5060767443231) виниловая пластинка
Третий студийный альбом и единственный концептуальный альбом английской рок-группы Small Faces. Выпущенный 24 мая 1968 года, пластинка достигла первого места в чартах альбомов Великобритании 29 июня, где она оставалась в общей сложности шесть недель. В конечном итоге он стал последним студийным альбомом группы во время их первоначального воплощения. Название альбома и отличительный дизайн упаковки были пародией на Ogdens Nut-brown Flake, марку консервированного табака, которая производилась в Ливерпуле с 1899 года Томасом Огденом.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Immediate
Barcode
[5060767443231]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.02.2023
Исполнитель
Small Faces
Альбом (сингл)
Ogdens Nut Gone Flake
Жанр
Зарубежный поп-рок, R&B
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Третий студийный альбом и единственный концептуальный альбом английской рок-группы Small Faces. Выпущенный 24 мая 1968 года, пластинка достигла первого места в чартах альбомов Великобритании 29 июня, где она оставалась в общей сложности шесть недель. В конечном итоге он стал последним студийным альбомом группы во время их первоначального воплощения. Название альбома и отличительный дизайн упаковки были пародией на Ogdens Nut-brown Flake, марку консервированного табака, которая производилась в Ливерпуле с 1899 года Томасом Огденом.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Small Faces - Ogdens' Nut Gone Flake (5060767443231) виниловая пластинка - стоимость товара 5450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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