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Scorpions - Fly To The Rainbow (coloured) (4050538875768) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Scorpions - Fly To The Rainbow (coloured) (4050538875768) виниловая пластинка

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Scorpions - Fly To The Rainbow (coloured) (4050538875768) виниловая пластинка - фото 1
Scorpions - Fly To The Rainbow (coloured) (4050538875768) виниловая пластинка - фото 2
Scorpions - Fly To The Rainbow (coloured) (4050538875768) виниловая пластинка - фото 3
Scorpions - Fly To The Rainbow (coloured) (4050538875768) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Scorpions
Альбом (сингл)
Fly To The Rainbow
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Scorpions - Fly To The Rainbow (coloured) (4050538875768) виниловая пластинка - фото 1
  • Scorpions - Fly To The Rainbow (coloured) (4050538875768) виниловая пластинка - фото 2
  • Scorpions - Fly To The Rainbow (coloured) (4050538875768) виниловая пластинка - фото 3
  • Scorpions - Fly To The Rainbow (coloured) (4050538875768) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626652
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538875768]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Scorpions
Альбом (сингл)
Fly To The Rainbow
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Speedy's Coming, They Need A Million, Drifting Sun, Fly People Fly, This Is My Song, Far Away, Fly To The Rainbow
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Scorpions - Colours Of Rock
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Scorpions - Fly To The Rainbow (coloured) (4050538875768) виниловая пластинка

Переиздание на пурпурном виниле второго студийного альбома немецкой рок-группы Scorpions "Fly To The Rainbow" 1974 года. Ремастеринг 2023, 180 грамм. Серия Colours of Rock. Второй студийный альбом The Scorpions "Fly To The Rainbow" вышел в ноябре 1974 года и стал первым альбомом, спродюсированным самими участниками группы. Альбом был создан вскоре после тура "Lonesome Crow", после которого Майкл Шенкер покинул группу и был заменен Ули Йоном Ротом. Стилистически "Fly To The Rainbow" сильно отличался от дебютного альбома "Lonesome Crow" и двигался в более экспериментальном направлении, которое, тем не менее, уже в то время имело сильное влияние хард-рока и уже предвещало, куда группа пойдет в дальнейшем. Помимо вокалиста Клауса Майне, в альбоме также звучат голоса Рудольфа Шенкера ("They Need a Million") и Ули Йона Рота ("Drifting Sun"). На сегодняшний день альбом продан тиражом более одного миллиона копий по всему миру.



Теги товара: Scorpions, Цветной винил

Отзывы о товаре Scorpions - Fly To The Rainbow (coloured) (4050538875768) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538875768]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Scorpions
Альбом (сингл)
Fly To The Rainbow
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Speedy's Coming, They Need A Million, Drifting Sun, Fly People Fly, This Is My Song, Far Away, Fly To The Rainbow
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Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Scorpions - Colours Of Rock
Страна производитель
США
Описание
Переиздание на пурпурном виниле второго студийного альбома немецкой рок-группы Scorpions "Fly To The Rainbow" 1974 года. Ремастеринг 2023, 180 грамм. Серия Colours of Rock. Второй студийный альбом The Scorpions "Fly To The Rainbow" вышел в ноябре 1974 года и стал первым альбомом, спродюсированным самими участниками группы. Альбом был создан вскоре после тура "Lonesome Crow", после которого Майкл Шенкер покинул группу и был заменен Ули Йоном Ротом. Стилистически "Fly To The Rainbow" сильно отличался от дебютного альбома "Lonesome Crow" и двигался в более экспериментальном направлении, которое, тем не менее, уже в то время имело сильное влияние хард-рока и уже предвещало, куда группа пойдет в дальнейшем. Помимо вокалиста Клауса Майне, в альбоме также звучат голоса Рудольфа Шенкера ("They Need a Million") и Ули Йона Рота ("Drifting Sun"). На сегодняшний день альбом продан тиражом более одного миллиона копий по всему миру.


Теги товара: Scorpions, Цветной винил
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