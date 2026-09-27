Scorpions - Animal Magnetism (coloured) (4050538881332) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 910 руб.
В наличии
Код товара: 626651
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 910 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Scorpions - Animal Magnetism (coloured) (4050538881332) виниловая пластинка
Animal Magnetism - переиздание седьмого студийного альбома группы Scorpions, выпущенного в 1980 году. Он был сертифицирован RIAA как золотой. Специально издание представлено на красном 180-граммовом виниле. Scorpions - немецкая англоязычная рок-группа, созданная в 1965 в Ганновере. Для стиля группы характерны как классический хард-рок, так и лирические гитарные баллады. Scorpions являются самой популярной рок-группой Германии и одной из самых известных в мире, продав более 100 миллионов своих альбомов. Коллектив занимает 46 место в списке Величайших артистов хард-рока по версии VH1.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Animal Magnetism - переиздание седьмого студийного альбома группы Scorpions, выпущенного в 1980 году. Он был сертифицирован RIAA как золотой. Специально издание представлено на красном 180-граммовом виниле. Scorpions - немецкая англоязычная рок-группа, созданная в 1965 в Ганновере. Для стиля группы характерны как классический хард-рок, так и лирические гитарные баллады. Scorpions являются самой популярной рок-группой Германии и одной из самых известных в мире, продав более 100 миллионов своих альбомов. Коллектив занимает 46 место в списке Величайших артистов хард-рока по версии VH1.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Scorpions - Animal Magnetism (coloured) (4050538881332) виниловая пластинка – стоимость товара 4910 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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