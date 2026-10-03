Savatage - Streets - A Rock Opera (4029759170754) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Savatage - Streets - A Rock Opera (4029759170754) виниловая пластинка
"Streets: A Rock Opera" - шестой студийный альбом Savatage, вышедший в 1991 году. Первый концептуальный альбом Savatage в жанре рок-опера. Сюжет рок-оперы посвящён истории взлёта и падения вымышленного музыканта по имени DT Jesus. "Streets" стал последним альбомом, на котором вокалистом выступил Джон Олива до своего возвращения в 1995 году. "Streets: A Rock Opera" включен в список 500 Величайших рок и метал альбомов всех времён, по версии немецкого журнала Rock Hard. Ремастированное переиздание 2022 года на двойном 180-гр чёрном виниле в разворотном конверте содержит один бонусный трек "Larry Elbows" и 12-страничный цветной буклет. Savatage - американская хэви-метал-группа, основанная братьями Джоном и Криссом Оливой в 1979 году в Тарпон-Спрингс, Флорида. Группа сначала называлась Avatar, но незадолго до выпуска своего дебютного альбома "Sirens" (1983) они изменили свое название на Savatage, поскольку Avatar уже был занят другой группой. Savatage считается значительным членом американского движения хэви-метала начала-середины 1980-х годов и считается ключевым фактором, оказавшим влияние на многие жанры, такие как пауэр-метал, прогрессив-метал, спид-метал, трэш-метал, дэт-метал и другие. симфонический металл.
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