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Savatage - Gutter Ballet (2Lp, Lim.Ed,Gatefold12 P Booklet) (4029759156949) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Savatage - Gutter Ballet (2Lp, Lim.Ed,Gatefold12 P Booklet) (4029759156949) виниловая пластинка

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Savatage - Gutter Ballet (2Lp, Lim.Ed,Gatefold12 P Booklet) (4029759156949) виниловая пластинка - фото 1
Savatage - Gutter Ballet (2Lp, Lim.Ed,Gatefold12 P Booklet) (4029759156949) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Savatage
Альбом (сингл)
Gutter Ballet
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Savatage - Gutter Ballet (2Lp, Lim.Ed,Gatefold12 P Booklet) (4029759156949) виниловая пластинка - фото 1
  • Savatage - Gutter Ballet (2Lp, Lim.Ed,Gatefold12 P Booklet) (4029759156949) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626646
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Savatage - Gutter Ballet (2Lp, Lim.Ed,Gatefold12 P Booklet) (4029759156949) виниловая пластинка
5 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4029759156949]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Savatage
Альбом (сингл)
Gutter Ballet
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Act I. Of Rage And War, Gutter Ballet, Temptation Revelation, When The Crowds Are Gone, Silk And Steel, Act II. She's In Love, Hounds, The Unholy, Mentally Yours, Summer's Rain
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара Savatage - Gutter Ballet (2Lp, Lim.Ed,Gatefold12 P Booklet) (4029759156949) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Act I. Of Rage And War, Gutter Ballet, Temptation Revelation, When The Crowds Are Gone, Silk And Steel, Act II. She's In Love, Hounds, The Unholy, Mentally Yours, Summer's Rain

Отзывы о товаре Savatage - Gutter Ballet (2Lp, Lim.Ed,Gatefold12 P Booklet) (4029759156949) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4029759156949]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Savatage
Альбом (сингл)
Gutter Ballet
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Act I. Of Rage And War, Gutter Ballet, Temptation Revelation, When The Crowds Are Gone, Silk And Steel, Act II. She's In Love, Hounds, The Unholy, Mentally Yours, Summer's Rain
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Act I. Of Rage And War, Gutter Ballet, Temptation Revelation, When The Crowds Are Gone, Silk And Steel, Act II. She's In Love, Hounds, The Unholy, Mentally Yours, Summer's Rain
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Savatage - Gutter Ballet (2Lp, Lim.Ed,Gatefold12 P Booklet) (4029759156949) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5810 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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