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Return To Forever - Romantic Warrior (8713748982904) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Return To Forever - Romantic Warrior (8713748982904) виниловая пластинка

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Return To Forever - Romantic Warrior (8713748982904) виниловая пластинка - фото 1
Return To Forever - Romantic Warrior (8713748982904) виниловая пластинка - фото 2
Return To Forever - Romantic Warrior (8713748982904) виниловая пластинка - фото 3
Return To Forever - Romantic Warrior (8713748982904) виниловая пластинка - фото 4
Return To Forever - Romantic Warrior (8713748982904) виниловая пластинка - фото 5
Return To Forever - Romantic Warrior (8713748982904) виниловая пластинка - фото 6
Return To Forever - Romantic Warrior (8713748982904) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Return To Forever
Альбом (сингл)
Romantic Warrior
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Return To Forever - Romantic Warrior (8713748982904) виниловая пластинка - фото 1
  • Return To Forever - Romantic Warrior (8713748982904) виниловая пластинка - фото 2
  • Return To Forever - Romantic Warrior (8713748982904) виниловая пластинка - фото 3
  • Return To Forever - Romantic Warrior (8713748982904) виниловая пластинка - фото 4
  • Return To Forever - Romantic Warrior (8713748982904) виниловая пластинка - фото 5
  • Return To Forever - Romantic Warrior (8713748982904) виниловая пластинка - фото 6
  • Return To Forever - Romantic Warrior (8713748982904) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 420 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626631
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Return To Forever - Romantic Warrior (8713748982904) виниловая пластинка
4 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[8713748982904]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Return To Forever
Альбом (сингл)
Romantic Warrior
Жанр
Jazz
Трек-лист
Medieval Overture, Sorceress, The Romantic Warrior, Majestic Dance, The Magician, Duel Of The Jester And The Tyrant (Part I & Part II)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Return To Forever - Romantic Warrior (8713748982904) виниловая пластинка

«Romantic Warrior» — переиздание оригинального альбома 1976 года группы "Return To Forever".

Отзывы о товаре Return To Forever - Romantic Warrior (8713748982904) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[8713748982904]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Return To Forever
Альбом (сингл)
Romantic Warrior
Жанр
Jazz
Трек-лист
Medieval Overture, Sorceress, The Romantic Warrior, Majestic Dance, The Magician, Duel Of The Jester And The Tyrant (Part I & Part II)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Описание
«Romantic Warrior» — переиздание оригинального альбома 1976 года группы "Return To Forever".
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Return To Forever - Romantic Warrior (8713748982904) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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