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Renaissance - A Song For All Seasons (5013929476714) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Renaissance - A Song For All Seasons (5013929476714) виниловая пластинка

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Renaissance - A Song For All Seasons (5013929476714) виниловая пластинка - фото 1
Renaissance - A Song For All Seasons (5013929476714) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.04.2023
Исполнитель
Renaissance
Альбом (сингл)
A Song For All Seasons
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Renaissance - A Song For All Seasons (5013929476714) виниловая пластинка - фото 1
  • Renaissance - A Song For All Seasons (5013929476714) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626629
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Renaissance - A Song For All Seasons (5013929476714) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red Records
Barcode
[5013929476714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.04.2023
Исполнитель
Renaissance
Альбом (сингл)
A Song For All Seasons
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Renaissance - A Song For All Seasons (5013929476714) виниловая пластинка

A Song for All Seasons - восьмой студийный альбом английской прогрессивной рок-группы Renaissance, выпущенный в 1978 году. Он ознаменовал возвращение звуков электрогитары в музыку команды после нескольких лет отсутствия. Песня Northern Lights с альбома попала в первую десятку чарта UK Singles Chart и является единственным синглом группы в британском чарте. Renaissance – знаменитая английская прогрессивная рок-группа, наиболее известная своим хитом 1978 года Northern Lights, вошедшим в десятку лучших в Великобритании, а также классикой прогрессивного рока, композициями Carpet of the Sun, Mother Russia и Ashes Are Burning. Они разработали уникальное звучание, сочетающее женский вокал и слияние классики, фолка, рока и джаза. Характерными элементами звучания Renaissance являются широкий вокальный диапазон Энни Хаслам, заметное фортепианное сопровождение, оркестровые аранжировки и уникальные вокальные гармонии.

Отзывы о товаре Renaissance - A Song For All Seasons (5013929476714) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red Records
Barcode
[5013929476714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.04.2023
Исполнитель
Renaissance
Альбом (сингл)
A Song For All Seasons
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
A Song for All Seasons - восьмой студийный альбом английской прогрессивной рок-группы Renaissance, выпущенный в 1978 году. Он ознаменовал возвращение звуков электрогитары в музыку команды после нескольких лет отсутствия. Песня Northern Lights с альбома попала в первую десятку чарта UK Singles Chart и является единственным синглом группы в британском чарте. Renaissance – знаменитая английская прогрессивная рок-группа, наиболее известная своим хитом 1978 года Northern Lights, вошедшим в десятку лучших в Великобритании, а также классикой прогрессивного рока, композициями Carpet of the Sun, Mother Russia и Ashes Are Burning. Они разработали уникальное звучание, сочетающее женский вокал и слияние классики, фолка, рока и джаза. Характерными элементами звучания Renaissance являются широкий вокальный диапазон Энни Хаслам, заметное фортепианное сопровождение, оркестровые аранжировки и уникальные вокальные гармонии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Renaissance - A Song For All Seasons (5013929476714) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4860 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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