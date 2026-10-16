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Placebo - Battle For The Sun (5056167110477) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Placebo - Battle For The Sun (5056167110477) виниловая пластинка

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Placebo - Battle For The Sun (5056167110477) виниловая пластинка - фото 1
Placebo - Battle For The Sun (5056167110477) виниловая пластинка - фото 2
Placebo - Battle For The Sun (5056167110477) виниловая пластинка - фото 3
Placebo - Battle For The Sun (5056167110477) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Placebo
Альбом (сингл)
Battle For The Sun
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Placebo - Battle For The Sun (5056167110477) виниловая пластинка - фото 1
  • Placebo - Battle For The Sun (5056167110477) виниловая пластинка - фото 2
  • Placebo - Battle For The Sun (5056167110477) виниловая пластинка - фото 3
  • Placebo - Battle For The Sun (5056167110477) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 250 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626605
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Placebo - Battle For The Sun (5056167110477) виниловая пластинка
4 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Dreambrother
Barcode
5.06E+12
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Placebo
Альбом (сингл)
Battle For The Sun
Трек-лист
Kitty Litter, Ashtray Heart, Battle For The Sun, For What Its Worth, Devil In The Details, Bright Lights, Speak In Tongues, The Never-Ending Why, Julien, Happy Youre Gone, Breathe Underwater, Come Undone, Kings Of Medicine
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Placebo - Battle For The Sun (5056167110477) виниловая пластинка

Юбилейное переиздание 2019 года шестого студийного альбома группы Placebo, вышедшего в 2009 году. Альбом был записан с участием нового барабанщика Стива Форреста. Альтернативная британская рок-группа Placebo была создана в 1994 году. Успех пришёл к группе с выходом первого же альбома - каждая их пластинка моментально становилась бестселлером, получала платиновые и золотые статусы. На сегодняшний момент Placebo - одна из самых популярных рок-групп мира. На счету у коллектива 7 студийных альбомов и 2 сборника.

Отзывы о товаре Placebo - Battle For The Sun (5056167110477) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Dreambrother
Barcode
5.06E+12
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Placebo
Альбом (сингл)
Battle For The Sun
Трек-лист
Kitty Litter, Ashtray Heart, Battle For The Sun, For What Its Worth, Devil In The Details, Bright Lights, Speak In Tongues, The Never-Ending Why, Julien, Happy Youre Gone, Breathe Underwater, Come Undone, Kings Of Medicine
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Юбилейное переиздание 2019 года шестого студийного альбома группы Placebo, вышедшего в 2009 году. Альбом был записан с участием нового барабанщика Стива Форреста. Альтернативная британская рок-группа Placebo была создана в 1994 году. Успех пришёл к группе с выходом первого же альбома - каждая их пластинка моментально становилась бестселлером, получала платиновые и золотые статусы. На сегодняшний момент Placebo - одна из самых популярных рок-групп мира. На счету у коллектива 7 студийных альбомов и 2 сборника.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Placebo - Battle For The Sun (5056167110477) виниловая пластинка - стоимость товара 4250 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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