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OST - From Dusk Till Dawn (Various Artists) (8713748982874) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - From Dusk Till Dawn (Various Artists) (8713748982874) виниловая пластинка

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OST - From Dusk Till Dawn (Various Artists) (8713748982874) виниловая пластинка - фото 1
OST - From Dusk Till Dawn (Various Artists) (8713748982874) виниловая пластинка - фото 2
OST - From Dusk Till Dawn (Various Artists) (8713748982874) виниловая пластинка - фото 3
OST - From Dusk Till Dawn (Various Artists) (8713748982874) виниловая пластинка - фото 4
OST - From Dusk Till Dawn (Various Artists) (8713748982874) виниловая пластинка - фото 5
OST - From Dusk Till Dawn (Various Artists) (8713748982874) виниловая пластинка - фото 6
OST - From Dusk Till Dawn (Various Artists) (8713748982874) виниловая пластинка - фото 7
OST - From Dusk Till Dawn (Various Artists) (8713748982874) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
From Dusk Till Dawn
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - From Dusk Till Dawn (Various Artists) (8713748982874) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - From Dusk Till Dawn (Various Artists) (8713748982874) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - From Dusk Till Dawn (Various Artists) (8713748982874) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - From Dusk Till Dawn (Various Artists) (8713748982874) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - From Dusk Till Dawn (Various Artists) (8713748982874) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - From Dusk Till Dawn (Various Artists) (8713748982874) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - From Dusk Till Dawn (Various Artists) (8713748982874) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - From Dusk Till Dawn (Various Artists) (8713748982874) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626580
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Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[8713748982874]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
From Dusk Till Dawn
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Blasters–Dark Night, ZZ Top–Mexican Blackbird, Jon Wayne–Texas Funeral, The Mavericks–Foolish Heart, Juliette Lewis & Quentin Tarantino–Would You Do Me A Favour, Jimmie Vaughan–Dengue Woman Blues, The Leftovers (17)–Torquay, ZZ Top–She's Just Killing Me, Cheech Marin–Chet's Speech, Tito And Tarantula*–Angry Cockroaches (Cucarachas Enojadas), Stevie Ray Vaughan And Double Trouble*–Mary Had A Little Lamb, Tito And Tarantula*–After Dark, Stevie Ray Vaughan And Double Trouble*–Willie The Wimp (A
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
At The Movies
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200

Описание товара OST - From Dusk Till Dawn (Various Artists) (8713748982874) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Blasters–Dark Night, ZZ Top–Mexican Blackbird, Jon Wayne–Texas Funeral, The Mavericks–Foolish Heart, Juliette Lewis & Quentin Tarantino–Would You Do Me A Favour, Jimmie Vaughan–Dengue Woman Blues, The Leftovers (17)–Torquay, ZZ Top–She's Just Killing Me, Cheech Marin–Chet's Speech, Tito And Tarantula*–Angry Cockroaches (Cucarachas Enojadas), Stevie Ray Vaughan And Double Trouble*–Mary Had A Little Lamb, Tito And Tarantula*–After Dark, Stevie Ray Vaughan And Double Trouble*–Willie The Wimp (And His Cadillac Coffin), Tom Savini–Kill The Band, Graeme Revell–Mexican Standoff, Graeme Revell–Sex Machine Attacks



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - From Dusk Till Dawn (Various Artists) (8713748982874) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[8713748982874]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
From Dusk Till Dawn
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Blasters–Dark Night, ZZ Top–Mexican Blackbird, Jon Wayne–Texas Funeral, The Mavericks–Foolish Heart, Juliette Lewis & Quentin Tarantino–Would You Do Me A Favour, Jimmie Vaughan–Dengue Woman Blues, The Leftovers (17)–Torquay, ZZ Top–She's Just Killing Me, Cheech Marin–Chet's Speech, Tito And Tarantula*–Angry Cockroaches (Cucarachas Enojadas), Stevie Ray Vaughan And Double Trouble*–Mary Had A Little Lamb, Tito And Tarantula*–After Dark, Stevie Ray Vaughan And Double Trouble*–Willie The Wimp (A
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
At The Movies
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Blasters–Dark Night, ZZ Top–Mexican Blackbird, Jon Wayne–Texas Funeral, The Mavericks–Foolish Heart, Juliette Lewis & Quentin Tarantino–Would You Do Me A Favour, Jimmie Vaughan–Dengue Woman Blues, The Leftovers (17)–Torquay, ZZ Top–She's Just Killing Me, Cheech Marin–Chet's Speech, Tito And Tarantula*–Angry Cockroaches (Cucarachas Enojadas), Stevie Ray Vaughan And Double Trouble*–Mary Had A Little Lamb, Tito And Tarantula*–After Dark, Stevie Ray Vaughan And Double Trouble*–Willie The Wimp (And His Cadillac Coffin), Tom Savini–Kill The Band, Graeme Revell–Mexican Standoff, Graeme Revell–Sex Machine Attacks


Теги товара: Кинематограф
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