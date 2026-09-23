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OST 0 Black Panther: Wakanda Forever (Various Artists) (0050087520410) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST 0 Black Panther: Wakanda Forever (Various Artists) (0050087520410) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка OST, Black Panther: Wakanda Forever (Various Artists) (0050087520410) - фото 1
Виниловая пластинка OST, Black Panther: Wakanda Forever (Various Artists) (0050087520410) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка OST, Black Panther: Wakanda Forever (Various Artists) (0050087520410) - фото 1
  • Виниловая пластинка OST, Black Panther: Wakanda Forever (Various Artists) (0050087520410) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626575
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST 0 Black Panther: Wakanda Forever (Various Artists) (0050087520410) виниловая пластинка

Включающий в себя три песни, в том числе кавер-версию песни Боба Марли «No Woman, No Cry», представленную в тизер-трейлере фильма. 4 ноября Roc Nation и Def Jam Recordings выпустили саундтрек-альбом Чёрная пантера: Ваканда навеки - музыка из фильма и вдохновлённая им, в который вошёл сингл Рианны «Lift Me Up», опубликованный 28 октября, за неделю до выхода альбома. Музыка Йоранссона была выпущена в день премьеры фильма, 11 ноября, отдельным сборником, получившим название Чёрная пантера: Ваканда навеки.

Отзывы о товаре OST 0 Black Panther: Wakanda Forever (Various Artists) (0050087520410) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Включающий в себя три песни, в том числе кавер-версию песни Боба Марли «No Woman, No Cry», представленную в тизер-трейлере фильма. 4 ноября Roc Nation и Def Jam Recordings выпустили саундтрек-альбом Чёрная пантера: Ваканда навеки - музыка из фильма и вдохновлённая им, в который вошёл сингл Рианны «Lift Me Up», опубликованный 28 октября, за неделю до выхода альбома. Музыка Йоранссона была выпущена в день премьеры фильма, 11 ноября, отдельным сборником, получившим название Чёрная пантера: Ваканда навеки.
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