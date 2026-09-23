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Opeth - Ghost Reveries (2Lp, With Poster,Music On Vinyl) (2Lp) (8719262013377) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Opeth - Ghost Reveries (2Lp, With Poster,Music On Vinyl) (2Lp) (8719262013377) виниловая пластинка

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Opeth - Ghost Reveries (2Lp, With Poster,Music On Vinyl) (2Lp) (8719262013377) виниловая пластинка - фото 1
Opeth - Ghost Reveries (2Lp, With Poster,Music On Vinyl) (2Lp) (8719262013377) виниловая пластинка - фото 2
Opeth - Ghost Reveries (2Lp, With Poster,Music On Vinyl) (2Lp) (8719262013377) виниловая пластинка - фото 3
Opeth - Ghost Reveries (2Lp, With Poster,Music On Vinyl) (2Lp) (8719262013377) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Opeth
Альбом (сингл)
Ghost Reveries
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Opeth - Ghost Reveries (2Lp, With Poster,Music On Vinyl) (2Lp) (8719262013377) виниловая пластинка - фото 1
  • Opeth - Ghost Reveries (2Lp, With Poster,Music On Vinyl) (2Lp) (8719262013377) виниловая пластинка - фото 2
  • Opeth - Ghost Reveries (2Lp, With Poster,Music On Vinyl) (2Lp) (8719262013377) виниловая пластинка - фото 3
  • Opeth - Ghost Reveries (2Lp, With Poster,Music On Vinyl) (2Lp) (8719262013377) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626571
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Opeth - Ghost Reveries (2Lp, With Poster,Music On Vinyl) (2Lp) (8719262013377) виниловая пластинка
5 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262013377]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Opeth
Альбом (сингл)
Ghost Reveries
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Ghost Of Perdition, The Baying Of The Hounds, Beneath The Mire, Atonement, Reverie/Harlequin Forest, Hours Of Wealth, The Grand Conjuration, Isolation Years
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Opeth - Ghost Reveries (2Lp, With Poster,Music On Vinyl) (2Lp) (8719262013377) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ghost Of Perdition, The Baying Of The Hounds, Beneath The Mire, Atonement, Reverie/Harlequin Forest, Hours Of Wealth, The Grand Conjuration, Isolation Years

Отзывы о товаре Opeth - Ghost Reveries (2Lp, With Poster,Music On Vinyl) (2Lp) (8719262013377) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262013377]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Opeth
Альбом (сингл)
Ghost Reveries
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Ghost Of Perdition, The Baying Of The Hounds, Beneath The Mire, Atonement, Reverie/Harlequin Forest, Hours Of Wealth, The Grand Conjuration, Isolation Years
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ghost Of Perdition, The Baying Of The Hounds, Beneath The Mire, Atonement, Reverie/Harlequin Forest, Hours Of Wealth, The Grand Conjuration, Isolation Years
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Opeth - Ghost Reveries (2Lp, With Poster,Music On Vinyl) (2Lp) (8719262013377) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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