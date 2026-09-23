Nashville Pussy - Say Something Nasty (coloured) (0634164681111) виниловая пластинка
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Состояние товара:Уцененный
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nashville Pussy
Альбом (сингл)
Say Something Nasty
Жанр
панк
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб.
В наличии
Код товара: 626554
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MNRK
Barcode
[0634164681111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nashville Pussy
Альбом (сингл)
Say Something Nasty
Жанр
панк
Трек-лист
Words Of Wisdom, Say Something Nasty, Gonna Hitchhike Down To Cincinnati And Kick The Shit Outta Your Drunk Daddy, You Give Drugs A Bad Name, The Bitch Just Kicked Me Out, Keep On Fuckin', Jack Shack, Keep Them Things Away From Me, Here's To Your Destruction, Let's Get The Hell Outta Here, Slow Movin' Train, Beat Me Senseless, Can't Get Rid Of It, Rock N Roll Hoochie Coo, Outro
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Nashville Pussy - Say Something Nasty (coloured) (0634164681111) виниловая пластинка
Say Something Nasty — третий студийный альбом американской хард-рок-группы Nashville Pussy, выпущенный в 2002 году и переизданный на лимитированном цветном виниле лейблом MNRK Heavy. Пластинка предлагает взрывную смесь южного рока, панка и хэви-метала, пропитанную дерзкой энергетикой, гитарными риффами и провокационными текстами
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MNRK
Barcode
[0634164681111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nashville Pussy
Альбом (сингл)
Say Something Nasty
Жанр
панк
Трек-лист
Words Of Wisdom, Say Something Nasty, Gonna Hitchhike Down To Cincinnati And Kick The Shit Outta Your Drunk Daddy, You Give Drugs A Bad Name, The Bitch Just Kicked Me Out, Keep On Fuckin', Jack Shack, Keep Them Things Away From Me, Here's To Your Destruction, Let's Get The Hell Outta Here, Slow Movin' Train, Beat Me Senseless, Can't Get Rid Of It, Rock N Roll Hoochie Coo, Outro
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Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Страна производитель
Германия
Say Something Nasty — третий студийный альбом американской хард-рок-группы Nashville Pussy, выпущенный в 2002 году и переизданный на лимитированном цветном виниле лейблом MNRK Heavy. Пластинка предлагает взрывную смесь южного рока, панка и хэви-метала, пропитанную дерзкой энергетикой, гитарными риффами и провокационными текстами
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Nashville Pussy - Say Something Nasty (coloured) (0634164681111) виниловая пластинка - стоимость товара 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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