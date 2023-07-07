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Hank Mobley - A Caddy For Daddy (Analogue, Tone Poet) (0602438963621) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Hank Mobley - A Caddy For Daddy (Analogue, Tone Poet) (0602438963621) виниловая пластинка

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Hank Mobley - A Caddy For Daddy (Analogue, Tone Poet) (0602438963621) виниловая пластинка - фото 1
Hank Mobley - A Caddy For Daddy (Analogue, Tone Poet) (0602438963621) виниловая пластинка - фото 2
Hank Mobley - A Caddy For Daddy (Analogue, Tone Poet) (0602438963621) виниловая пластинка - фото 3
Hank Mobley - A Caddy For Daddy (Analogue, Tone Poet) (0602438963621) виниловая пластинка - фото 4
Hank Mobley - A Caddy For Daddy (Analogue, Tone Poet) (0602438963621) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.07.2023
Исполнитель
Mobley Hank
Альбом (сингл)
A Caddy For Daddy
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hank Mobley - A Caddy For Daddy (Analogue, Tone Poet) (0602438963621) виниловая пластинка - фото 1
  • Hank Mobley - A Caddy For Daddy (Analogue, Tone Poet) (0602438963621) виниловая пластинка - фото 2
  • Hank Mobley - A Caddy For Daddy (Analogue, Tone Poet) (0602438963621) виниловая пластинка - фото 3
  • Hank Mobley - A Caddy For Daddy (Analogue, Tone Poet) (0602438963621) виниловая пластинка - фото 4
  • Hank Mobley - A Caddy For Daddy (Analogue, Tone Poet) (0602438963621) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626528
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Загружаем...
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Загружаем...
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Hank Mobley - A Caddy For Daddy (Analogue, Tone Poet) (0602438963621) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602438963621]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.07.2023
Исполнитель
Mobley Hank
Альбом (сингл)
A Caddy For Daddy
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hank Mobley - A Caddy For Daddy (Analogue, Tone Poet) (0602438963621) виниловая пластинка

A Caddy for Daddy-альбом джазового саксофониста Хэнка Мобли, записанный 18 декабря 1965 года и выпущенный на лейбле Blue Note в 1967 году. В нем Мобли выступает с трубачом Ли Морганом, тромбонистом Кертисом Фуллером, пианистом Маккоем Тайнером, басистом Бобом Крэншоу и барабанщиком Билли Хиггинсом.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Hank Mobley - A Caddy For Daddy (Analogue, Tone Poet) (0602438963621) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602438963621]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.07.2023
Исполнитель
Mobley Hank
Альбом (сингл)
A Caddy For Daddy
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
A Caddy for Daddy-альбом джазового саксофониста Хэнка Мобли, записанный 18 декабря 1965 года и выпущенный на лейбле Blue Note в 1967 году. В нем Мобли выступает с трубачом Ли Морганом, тромбонистом Кертисом Фуллером, пианистом Маккоем Тайнером, басистом Бобом Крэншоу и барабанщиком Билли Хиггинсом.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hank Mobley - A Caddy For Daddy (Analogue, Tone Poet) (0602438963621) виниловая пластинка - по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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