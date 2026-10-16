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Yo-Yo Ma - Plays Ennio Morricone (8719262000551) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Yo-Yo Ma - Plays Ennio Morricone (8719262000551) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Ma, Yo-Yo, Plays Ennio Morricone (8719262000551) - фото 1
Виниловая пластинка Ma, Yo-Yo, Plays Ennio Morricone (8719262000551) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Ma, Yo-Yo, Plays Ennio Morricone (8719262000551) - фото 1
  • Виниловая пластинка Ma, Yo-Yo, Plays Ennio Morricone (8719262000551) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626500
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yo-Yo Ma - Plays Ennio Morricone (8719262000551) виниловая пластинка

Альбом 2004 года с записями различных партитур Морриконе к фильмам виолончелиста Йо-Йо Ма и Эннио Морриконе. Альбом был записан с оркестром Roma Sinfonietta и Джильдой Батта на фортепиано. Морриконе выступал в качестве дирижера, дирижера и продюсера. Он был выпущен в виде стандартного компакт-диска 28 сентября 2004 года и двойного диска с использованием объемного звука Dolby Digital 5.1 8 февраля 2005 года. Ма также гастролировала с сюитой музыки Морриконе.

Отзывы о товаре Yo-Yo Ma - Plays Ennio Morricone (8719262000551) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Альбом 2004 года с записями различных партитур Морриконе к фильмам виолончелиста Йо-Йо Ма и Эннио Морриконе. Альбом был записан с оркестром Roma Sinfonietta и Джильдой Батта на фортепиано. Морриконе выступал в качестве дирижера, дирижера и продюсера. Он был выпущен в виде стандартного компакт-диска 28 сентября 2004 года и двойного диска с использованием объемного звука Dolby Digital 5.1 8 февраля 2005 года. Ма также гастролировала с сюитой музыки Морриконе.
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