Yo-Yo Ma - Plays Ennio Morricone (8719262000551) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 626500
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Yo-Yo Ma - Plays Ennio Morricone (8719262000551) виниловая пластинка
Альбом 2004 года с записями различных партитур Морриконе к фильмам виолончелиста Йо-Йо Ма и Эннио Морриконе. Альбом был записан с оркестром Roma Sinfonietta и Джильдой Батта на фортепиано. Морриконе выступал в качестве дирижера, дирижера и продюсера. Он был выпущен в виде стандартного компакт-диска 28 сентября 2004 года и двойного диска с использованием объемного звука Dolby Digital 5.1 8 февраля 2005 года. Ма также гастролировала с сюитой музыки Морриконе.
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Альбом 2004 года с записями различных партитур Морриконе к фильмам виолончелиста Йо-Йо Ма и Эннио Морриконе. Альбом был записан с оркестром Roma Sinfonietta и Джильдой Батта на фортепиано. Морриконе выступал в качестве дирижера, дирижера и продюсера. Он был выпущен в виде стандартного компакт-диска 28 сентября 2004 года и двойного диска с использованием объемного звука Dolby Digital 5.1 8 февраля 2005 года. Ма также гастролировала с сюитой музыки Морриконе.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Yo-Yo Ma - Plays Ennio Morricone (8719262000551) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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