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Kansas - Point Of Know Return (8718469533664) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kansas - Point Of Know Return (8718469533664) виниловая пластинка

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Kansas - Point Of Know Return (8718469533664) виниловая пластинка - фото 1
Kansas - Point Of Know Return (8718469533664) виниловая пластинка - фото 2
Kansas - Point Of Know Return (8718469533664) виниловая пластинка - фото 3
Kansas - Point Of Know Return (8718469533664) виниловая пластинка - фото 4
Kansas - Point Of Know Return (8718469533664) виниловая пластинка - фото 5
Kansas - Point Of Know Return (8718469533664) виниловая пластинка - фото 6
Kansas - Point Of Know Return (8718469533664) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Kansas
Альбом (сингл)
POINT OF KNOW RETURN
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kansas - Point Of Know Return (8718469533664) виниловая пластинка - фото 1
  • Kansas - Point Of Know Return (8718469533664) виниловая пластинка - фото 2
  • Kansas - Point Of Know Return (8718469533664) виниловая пластинка - фото 3
  • Kansas - Point Of Know Return (8718469533664) виниловая пластинка - фото 4
  • Kansas - Point Of Know Return (8718469533664) виниловая пластинка - фото 5
  • Kansas - Point Of Know Return (8718469533664) виниловая пластинка - фото 6
  • Kansas - Point Of Know Return (8718469533664) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626458
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Kansas - Point Of Know Return (8718469533664) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[8718469533664]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Kansas
Альбом (сингл)
POINT OF KNOW RETURN
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Point Of Know Return, Paradox, The Spider, Portrait (He Knew), Closet Chronicles, Lightning's Hand, Dust In The Wind, Sparks Of The Tempest, Nobody's Home, Hopelessly Human
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kansas - Point Of Know Return (8718469533664) виниловая пластинка

Переиздание на 180-грамовом виниле альбома «Point of Know Return» американской рок-группы "Kansas". Оригинальная пластинка вышла в 1977 году и достигла четвертой позиции в американском чарте. В данном издании все треки были ремастированны.

Отзывы о товаре Kansas - Point Of Know Return (8718469533664) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[8718469533664]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Kansas
Альбом (сингл)
POINT OF KNOW RETURN
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Point Of Know Return, Paradox, The Spider, Portrait (He Knew), Closet Chronicles, Lightning's Hand, Dust In The Wind, Sparks Of The Tempest, Nobody's Home, Hopelessly Human
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание на 180-грамовом виниле альбома «Point of Know Return» американской рок-группы "Kansas". Оригинальная пластинка вышла в 1977 году и достигла четвертой позиции в американском чарте. В данном издании все треки были ремастированны.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kansas - Point Of Know Return (8718469533664) виниловая пластинка - стоимость товара 4400 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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