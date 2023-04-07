Helene Grimaud & Konstantin Krimmel & Silvestrov - Silent Songs (0028948641055) виниловая пластинка
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Описание товара Helene Grimaud & Konstantin Krimmel & Silvestrov - Silent Songs (0028948641055) виниловая пластинка
Элен Гримо отдает дань уважения величайшему из ныне живущих композиторов Украины альбомом песен Валентина Сильвестрова. В сопровождении молодого баритона Константина Криммеля, победителя Международного конкурса имени Хельмута Дойча Ли 2018 года, Гримо представляет нежную музыку и тихую ностальгию некоторых из самых изысканно красивых стихов, когда-либо написанных. В Тихих песнях голоса классических русских, украинских и английских поэтов сливаются воедино, создавая гармонию таинственной силы, как выражено в строке из стихотворения Баратынского, открывающей альбом. Тихие песни Валентина Сильвестрова включают в себя созерцательные переложения стихов русских поэтов Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Баратынского, Жуковского, Есенина и Мандельштама, украинскую лирику Тараса Шевченко и русские переводы поэзии Китса и Шелли. Гримо открыла для себя тихие песни Сильвестрова почти 20 лет назад, когда получила в подарок на день рождения запись полного песенного цикла. Очарованная музыкой композитора, она вскоре добавила несколько его фортепианных пьес в свой репертуар и начала долгие поиски идеального голоса для исполнения тихих песен. Ее поиски подошли к концу, когда она познакомилась с немецко-румынским баритоном Константином Криммелем. Это музыка, которую я нахожу глубоко трогательной в своей подлинности и прозрачности чувств, - замечает Элен Гримо. Это в высшей степени поэтично, никогда не притворяясь кем-то другим. Я всегда рад видеть, насколько это находит отклик у людей.
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