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Helene Grimaud & Konstantin Krimmel & Silvestrov - Silent Songs (0028948641055) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Helene Grimaud & Konstantin Krimmel & Silvestrov - Silent Songs (0028948641055) виниловая пластинка

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Helene Grimaud &amp; Konstantin Krimmel &amp; Silvestrov - Silent Songs (0028948641055) виниловая пластинка - фото 1
Helene Grimaud &amp; Konstantin Krimmel &amp; Silvestrov - Silent Songs (0028948641055) виниловая пластинка - фото 2
Helene Grimaud &amp; Konstantin Krimmel &amp; Silvestrov - Silent Songs (0028948641055) виниловая пластинка - фото 3
Helene Grimaud &amp; Konstantin Krimmel &amp; Silvestrov - Silent Songs (0028948641055) виниловая пластинка - фото 4
Helene Grimaud &amp; Konstantin Krimmel &amp; Silvestrov - Silent Songs (0028948641055) виниловая пластинка - фото 5
Helene Grimaud &amp; Konstantin Krimmel &amp; Silvestrov - Silent Songs (0028948641055) виниловая пластинка - фото 6
Helene Grimaud &amp; Konstantin Krimmel &amp; Silvestrov - Silent Songs (0028948641055) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.04.2023
Исполнитель
Grimaud Helene, Krimmel Konstantin
Альбом (сингл)
Silvestrov: Silent Songs
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Helene Grimaud &amp; Konstantin Krimmel &amp; Silvestrov - Silent Songs (0028948641055) виниловая пластинка - фото 1
  • Helene Grimaud &amp; Konstantin Krimmel &amp; Silvestrov - Silent Songs (0028948641055) виниловая пластинка - фото 2
  • Helene Grimaud &amp; Konstantin Krimmel &amp; Silvestrov - Silent Songs (0028948641055) виниловая пластинка - фото 3
  • Helene Grimaud &amp; Konstantin Krimmel &amp; Silvestrov - Silent Songs (0028948641055) виниловая пластинка - фото 4
  • Helene Grimaud &amp; Konstantin Krimmel &amp; Silvestrov - Silent Songs (0028948641055) виниловая пластинка - фото 5
  • Helene Grimaud &amp; Konstantin Krimmel &amp; Silvestrov - Silent Songs (0028948641055) виниловая пластинка - фото 6
  • Helene Grimaud &amp; Konstantin Krimmel &amp; Silvestrov - Silent Songs (0028948641055) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626449
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Helene Grimaud & Konstantin Krimmel & Silvestrov - Silent Songs (0028948641055) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948641055]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.04.2023
Исполнитель
Grimaud Helene, Krimmel Konstantin
Альбом (сингл)
Silvestrov: Silent Songs
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Helene Grimaud & Konstantin Krimmel & Silvestrov - Silent Songs (0028948641055) виниловая пластинка

Элен Гримо отдает дань уважения величайшему из ныне живущих композиторов Украины альбомом песен Валентина Сильвестрова. В сопровождении молодого баритона Константина Криммеля, победителя Международного конкурса имени Хельмута Дойча Ли 2018 года, Гримо представляет нежную музыку и тихую ностальгию некоторых из самых изысканно красивых стихов, когда-либо написанных. В Тихих песнях голоса классических русских, украинских и английских поэтов сливаются воедино, создавая гармонию таинственной силы, как выражено в строке из стихотворения Баратынского, открывающей альбом. Тихие песни Валентина Сильвестрова включают в себя созерцательные переложения стихов русских поэтов Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Баратынского, Жуковского, Есенина и Мандельштама, украинскую лирику Тараса Шевченко и русские переводы поэзии Китса и Шелли. Гримо открыла для себя тихие песни Сильвестрова почти 20 лет назад, когда получила в подарок на день рождения запись полного песенного цикла. Очарованная музыкой композитора, она вскоре добавила несколько его фортепианных пьес в свой репертуар и начала долгие поиски идеального голоса для исполнения тихих песен. Ее поиски подошли к концу, когда она познакомилась с немецко-румынским баритоном Константином Криммелем. Это музыка, которую я нахожу глубоко трогательной в своей подлинности и прозрачности чувств, - замечает Элен Гримо. Это в высшей степени поэтично, никогда не притворяясь кем-то другим. Я всегда рад видеть, насколько это находит отклик у людей.

Отзывы о товаре Helene Grimaud & Konstantin Krimmel & Silvestrov - Silent Songs (0028948641055) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948641055]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.04.2023
Исполнитель
Grimaud Helene, Krimmel Konstantin
Альбом (сингл)
Silvestrov: Silent Songs
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Элен Гримо отдает дань уважения величайшему из ныне живущих композиторов Украины альбомом песен Валентина Сильвестрова. В сопровождении молодого баритона Константина Криммеля, победителя Международного конкурса имени Хельмута Дойча Ли 2018 года, Гримо представляет нежную музыку и тихую ностальгию некоторых из самых изысканно красивых стихов, когда-либо написанных. В Тихих песнях голоса классических русских, украинских и английских поэтов сливаются воедино, создавая гармонию таинственной силы, как выражено в строке из стихотворения Баратынского, открывающей альбом. Тихие песни Валентина Сильвестрова включают в себя созерцательные переложения стихов русских поэтов Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Баратынского, Жуковского, Есенина и Мандельштама, украинскую лирику Тараса Шевченко и русские переводы поэзии Китса и Шелли. Гримо открыла для себя тихие песни Сильвестрова почти 20 лет назад, когда получила в подарок на день рождения запись полного песенного цикла. Очарованная музыкой композитора, она вскоре добавила несколько его фортепианных пьес в свой репертуар и начала долгие поиски идеального голоса для исполнения тихих песен. Ее поиски подошли к концу, когда она познакомилась с немецко-румынским баритоном Константином Криммелем. Это музыка, которую я нахожу глубоко трогательной в своей подлинности и прозрачности чувств, - замечает Элен Гримо. Это в высшей степени поэтично, никогда не притворяясь кем-то другим. Я всегда рад видеть, насколько это находит отклик у людей.
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Отзывы


Helene Grimaud & Konstantin Krimmel & Silvestrov - Silent Songs (0028948641055) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5570 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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