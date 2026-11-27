Martin L. Gore - Counterfeit (EP) (0194398784410) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1989
Исполнитель
Martin L. Gore
Альбом (сингл)
Counterfeit EP
Жанр
Synth-pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб.
В наличии
Код товара: 626445
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1989
Исполнитель
Martin L. Gore
Альбом (сингл)
Counterfeit EP
Жанр
Synth-pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Martin L. Gore - Counterfeit (EP) (0194398784410) виниловая пластинка
Дебютной сольной работы Мартина Гора, композитора, мультиинструменталиста и одного из отцов-основателей великой группы Depeche Mode. Пластинка увидит свет на180-граммовом виниле и включит в себя все композиции с оригинального альбома. Альбом содержит шесть кавер-версий. Его название («counterfeit» в переводе с английского означает «подделка») подчёркивает то, что находящиеся в альбоме песни написаны не самим Мартином Гором. Сопродюсером выступил участник группы Torch Song Рико Коннинг, который ранее работал над ремиксами песен Black Celebration и A Question of Time, и чью роль в записи пластинки Джонатан Миллер описывает скорее как работу звукорежиссера.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1989
Исполнитель
Martin L. Gore
Альбом (сингл)
Counterfeit EP
Жанр
Synth-pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дебютной сольной работы Мартина Гора, композитора, мультиинструменталиста и одного из отцов-основателей великой группы Depeche Mode. Пластинка увидит свет на180-граммовом виниле и включит в себя все композиции с оригинального альбома. Альбом содержит шесть кавер-версий. Его название («counterfeit» в переводе с английского означает «подделка») подчёркивает то, что находящиеся в альбоме песни написаны не самим Мартином Гором. Сопродюсером выступил участник группы Torch Song Рико Коннинг, который ранее работал над ремиксами песен Black Celebration и A Question of Time, и чью роль в записи пластинки Джонатан Миллер описывает скорее как работу звукорежиссера.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Martin L. Gore - Counterfeit (EP) (0194398784410) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3440 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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