Garbage, No Gods No Masters (coloured) (4050538662887) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Garbage
Альбом (сингл)
No Gods No Masters
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб.
В наличии
Код товара: 626426
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 330 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538662887]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Garbage
Альбом (сингл)
No Gods No Masters
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Men Who Rule The World, The Creeps, Uncomfortably Me, Wolves, Anonymous XXX, Waiting For God, Godhead, A Woman Destroyed, Flipping The Bird, No Gods No Masters, This City Will Kill You
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Garbage, No Gods No Masters (coloured) (4050538662887) виниловая пластинка
"No Gods No Masters" - седьмой студийный альбом группы Garbage, вышедший в 2021 году. Лимитированное издание на зелёном виниле. Рок-группа Garbage была сформирована в 1994 году, в её состав вошла шотландская вокалистка Ширли Мэнсон, а также американские музыканты и продюсеры Стив Маркер, Дюк Эриксон, Бутч Виг. Коллектив получил наибольшую популярность в 90-е годы, во многом благодаря выразительному вокалу, смелым музыкальным экспериментам и необычной обработке. К настоящему моменту пластинки группы разошлись тиражом более 17 миллионов копий. Группа имеет несколько международных наград, а также несколько раз раз номинировался на "Грэмми".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитМихаил Башаков - Лучшее (Lsm 0037) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитЗдуард Хиль - Лучшее (4657851921556) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитИоганн Себастьян Бах - Скрипичные концерты (4657792369004) вини...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитВивальди Антонио - Времена года (4657792369011) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитПосле 11 - Детям до 16 (4657819840806) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в Сплит5 Утра - Лучшее (Clear) (4657819840059) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитЛицей - Открытый занавес (Cristal Blue) (4657792369967) винилова...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитМанго-Манго - Источник наслаждения (4657819841711) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитСергей Васильевич Рахманинов - Литургия св. Иоанна Златоуста (4...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитСборник - ZION "15 Лет" (Orange & Red) (4657819842824) виниловая...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитМохито - Счастье в простом (4657819840813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитВольфганг Амадей Моцарт - Реквием (4657792368991) виниловая плас...
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538662887]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Garbage
Альбом (сингл)
No Gods No Masters
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Men Who Rule The World, The Creeps, Uncomfortably Me, Wolves, Anonymous XXX, Waiting For God, Godhead, A Woman Destroyed, Flipping The Bird, No Gods No Masters, This City Will Kill You
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
"No Gods No Masters" - седьмой студийный альбом группы Garbage, вышедший в 2021 году. Лимитированное издание на зелёном виниле. Рок-группа Garbage была сформирована в 1994 году, в её состав вошла шотландская вокалистка Ширли Мэнсон, а также американские музыканты и продюсеры Стив Маркер, Дюк Эриксон, Бутч Виг. Коллектив получил наибольшую популярность в 90-е годы, во многом благодаря выразительному вокалу, смелым музыкальным экспериментам и необычной обработке. К настоящему моменту пластинки группы разошлись тиражом более 17 миллионов копий. Группа имеет несколько международных наград, а также несколько раз раз номинировался на "Грэмми".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Garbage, No Gods No Masters (coloured) (4050538662887) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4330 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Garbage, No Gods No Masters (coloured) (4050538662887) виниловая пластинка