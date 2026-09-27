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Rory Gallagher - The Best Of (0600753918807) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rory Gallagher - The Best Of (0600753918807) виниловая пластинка

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Rory Gallagher - The Best Of (0600753918807) виниловая пластинка - фото 1
Rory Gallagher - The Best Of (0600753918807) виниловая пластинка - фото 2
Rory Gallagher - The Best Of (0600753918807) виниловая пластинка - фото 3
Rory Gallagher - The Best Of (0600753918807) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Rory Gallagher
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rory Gallagher - The Best Of (0600753918807) виниловая пластинка - фото 1
  • Rory Gallagher - The Best Of (0600753918807) виниловая пластинка - фото 2
  • Rory Gallagher - The Best Of (0600753918807) виниловая пластинка - фото 3
  • Rory Gallagher - The Best Of (0600753918807) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 720 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626425
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Rory Gallagher - The Best Of (0600753918807) виниловая пластинка
5 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753918807]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Rory Gallagher
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Bad Penny, Shadow Play, I Fall Apart, Calling Card, What's Going On, All Around Man, A Million Miles Away, Just The Smile, Seven Days, Jinxed, Edged In Blue, Philby, Walk On Hot Coals, Tattoo'd Lady, Crest Of A Wave
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rory Gallagher - The Best Of (0600753918807) виниловая пластинка

Сборник лучших песен ирландского музыканта Рори Галлахер. Данное издание представлят коллекцию лучших песен, собранных за всю карьеру испполнителя. Релиз представлен на двойном черном виниле. Уильям Рори Галлахер - ирландский блюз-рок-гитарист, автор песен. Он наиболее известен своими сольными альбомами и своей карьерой в группе Taste в конце 60-х годов. В мире продано 30 миллионов копий альбомов Рори Галлахера. Британским журналом "Classic Rock" Галлахер включен в список величайших гитаристов всех времен.

Отзывы о товаре Rory Gallagher - The Best Of (0600753918807) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753918807]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Rory Gallagher
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Bad Penny, Shadow Play, I Fall Apart, Calling Card, What's Going On, All Around Man, A Million Miles Away, Just The Smile, Seven Days, Jinxed, Edged In Blue, Philby, Walk On Hot Coals, Tattoo'd Lady, Crest Of A Wave
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Сборник лучших песен ирландского музыканта Рори Галлахер. Данное издание представлят коллекцию лучших песен, собранных за всю карьеру испполнителя. Релиз представлен на двойном черном виниле. Уильям Рори Галлахер - ирландский блюз-рок-гитарист, автор песен. Он наиболее известен своими сольными альбомами и своей карьерой в группе Taste в конце 60-х годов. В мире продано 30 миллионов копий альбомов Рори Галлахера. Британским журналом "Classic Rock" Галлахер включен в список величайших гитаристов всех времен.
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Отзывы


Rory Gallagher - The Best Of (0600753918807) виниловая пластинка - стоимость товара 5720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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