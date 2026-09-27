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Robben Ford & Paul Personne - Lost In Paris Blues Band (4029759177760) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Robben Ford & Paul Personne - Lost In Paris Blues Band (4029759177760) виниловая пластинка

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Robben Ford &amp; Paul Personne - Lost In Paris Blues Band (4029759177760) виниловая пластинка - фото 1
Robben Ford &amp; Paul Personne - Lost In Paris Blues Band (4029759177760) виниловая пластинка - фото 2
Robben Ford &amp; Paul Personne - Lost In Paris Blues Band (4029759177760) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Robben Ford, Paul Personne
Альбом (сингл)
Lost In Paris Blues Band
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Robben Ford &amp; Paul Personne - Lost In Paris Blues Band (4029759177760) виниловая пластинка - фото 1
  • Robben Ford &amp; Paul Personne - Lost In Paris Blues Band (4029759177760) виниловая пластинка - фото 2
  • Robben Ford &amp; Paul Personne - Lost In Paris Blues Band (4029759177760) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 910 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626414
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Robben Ford & Paul Personne - Lost In Paris Blues Band (4029759177760) виниловая пластинка
4 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Исполнитель
Robben Ford, Paul Personne
Альбом (сингл)
Lost In Paris Blues Band
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Robben Ford & Paul Personne - Lost In Paris Blues Band (4029759177760) виниловая пластинка

Robben Ford & Paul Personne - Lost In Paris Blues Band (4029759177760) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Robben Ford & Paul Personne - Lost In Paris Blues Band (4029759177760) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Исполнитель
Robben Ford, Paul Personne
Альбом (сингл)
Lost In Paris Blues Band
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Италия
Описание
Robben Ford & Paul Personne - Lost In Paris Blues Band (4029759177760) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Robben Ford & Paul Personne - Lost In Paris Blues Band (4029759177760) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4910 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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