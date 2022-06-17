Ford, Robben; Evans, Bill, The Sun Room (4029759177753) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ford, Robben; Evans, Bill, The Sun Room (4029759177753) виниловая пластинка
The Sun Room - впервые на виниле, совместный, студийный альбом 2019 года джазового гитариста Роббен Ли Форда и джазового пианиста Билла Эванса, также с участием барабанщика Кита Карлока и джазового басиста Джеймса Генуса. Роббен Ли Форд - американский блюзовый, джазовый и рок гитарист. Он участвовал в таких джазовых коллективах, как L.A. Express и Yellowjackets, работал такими знаменитыми музыкантами, как Майлз Дэвис, Джони Митчел, Джордж Харрисон и другими. Имя Роббена Форда включено в список 100 Величайших гитаристов 20 века по версии журнала Musician. Билл Эванс - джазовый пианист и композитор из США, в основном работавший в составе трио. Музыкант стал одним из основоположников современного джазового стиля, piano trio. Билл Эванс является семикратным обладателем премии Грэмми.
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