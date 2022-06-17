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Ford, Robben; Evans, Bill, The Sun Room (4029759177753) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ford, Robben; Evans, Bill, The Sun Room (4029759177753) виниловая пластинка

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Ford, Robben; Evans, Bill, The Sun Room (4029759177753) виниловая пластинка - фото 1
Ford, Robben; Evans, Bill, The Sun Room (4029759177753) виниловая пластинка - фото 2
Ford, Robben; Evans, Bill, The Sun Room (4029759177753) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.06.2022
Исполнитель
Ford Robben, Evans Bill
Альбом (сингл)
The Sun Room
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ford, Robben; Evans, Bill, The Sun Room (4029759177753) виниловая пластинка - фото 1
  • Ford, Robben; Evans, Bill, The Sun Room (4029759177753) виниловая пластинка - фото 2
  • Ford, Robben; Evans, Bill, The Sun Room (4029759177753) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626413
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Загружаем...
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Ford, Robben; Evans, Bill, The Sun Room (4029759177753) виниловая пластинка
3 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Earmusic
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.06.2022
Исполнитель
Ford Robben, Evans Bill
Альбом (сингл)
The Sun Room
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ford, Robben; Evans, Bill, The Sun Room (4029759177753) виниловая пластинка

The Sun Room - впервые на виниле, совместный, студийный альбом 2019 года джазового гитариста Роббен Ли Форда и джазового пианиста Билла Эванса, также с участием барабанщика Кита Карлока и джазового басиста Джеймса Генуса. Роббен Ли Форд - американский блюзовый, джазовый и рок гитарист. Он участвовал в таких джазовых коллективах, как L.A. Express и Yellowjackets, работал такими знаменитыми музыкантами, как Майлз Дэвис, Джони Митчел, Джордж Харрисон и другими. Имя Роббена Форда включено в список 100 Величайших гитаристов 20 века по версии журнала Musician. Билл Эванс - джазовый пианист и композитор из США, в основном работавший в составе трио. Музыкант стал одним из основоположников современного джазового стиля, piano trio. Билл Эванс является семикратным обладателем премии Грэмми.

Отзывы о товаре Ford, Robben; Evans, Bill, The Sun Room (4029759177753) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Earmusic
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.06.2022
Исполнитель
Ford Robben, Evans Bill
Альбом (сингл)
The Sun Room
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Постер в комплекте
нет
Описание
The Sun Room - впервые на виниле, совместный, студийный альбом 2019 года джазового гитариста Роббен Ли Форда и джазового пианиста Билла Эванса, также с участием барабанщика Кита Карлока и джазового басиста Джеймса Генуса. Роббен Ли Форд - американский блюзовый, джазовый и рок гитарист. Он участвовал в таких джазовых коллективах, как L.A. Express и Yellowjackets, работал такими знаменитыми музыкантами, как Майлз Дэвис, Джони Митчел, Джордж Харрисон и другими. Имя Роббена Форда включено в список 100 Величайших гитаристов 20 века по версии журнала Musician. Билл Эванс - джазовый пианист и композитор из США, в основном работавший в составе трио. Музыкант стал одним из основоположников современного джазового стиля, piano trio. Билл Эванс является семикратным обладателем премии Грэмми.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ford, Robben; Evans, Bill, The Sun Room (4029759177753) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3860 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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