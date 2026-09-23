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Florence And The Machine - Ceremonials (0602527847900) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Florence And The Machine - Ceremonials (0602527847900) виниловая пластинка

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Florence And The Machine - Ceremonials (0602527847900) виниловая пластинка - фото 1
Florence And The Machine - Ceremonials (0602527847900) виниловая пластинка - фото 2
Florence And The Machine - Ceremonials (0602527847900) виниловая пластинка - фото 3
Florence And The Machine - Ceremonials (0602527847900) виниловая пластинка - фото 4
Florence And The Machine - Ceremonials (0602527847900) виниловая пластинка - фото 5
Florence And The Machine - Ceremonials (0602527847900) виниловая пластинка - фото 6
Florence And The Machine - Ceremonials (0602527847900) виниловая пластинка - фото 7
Florence And The Machine - Ceremonials (0602527847900) виниловая пластинка - фото 8
Florence And The Machine - Ceremonials (0602527847900) виниловая пластинка - фото 9
Florence And The Machine - Ceremonials (0602527847900) виниловая пластинка - фото 10
Florence And The Machine - Ceremonials (0602527847900) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
0
Исполнитель
Florence And The Machine
Альбом (сингл)
Ceremonials
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Florence And The Machine - Ceremonials (0602527847900) виниловая пластинка - фото 1
  • Florence And The Machine - Ceremonials (0602527847900) виниловая пластинка - фото 2
  • Florence And The Machine - Ceremonials (0602527847900) виниловая пластинка - фото 3
  • Florence And The Machine - Ceremonials (0602527847900) виниловая пластинка - фото 4
  • Florence And The Machine - Ceremonials (0602527847900) виниловая пластинка - фото 5
  • Florence And The Machine - Ceremonials (0602527847900) виниловая пластинка - фото 6
  • Florence And The Machine - Ceremonials (0602527847900) виниловая пластинка - фото 7
  • Florence And The Machine - Ceremonials (0602527847900) виниловая пластинка - фото 8
  • Florence And The Machine - Ceremonials (0602527847900) виниловая пластинка - фото 9
  • Florence And The Machine - Ceremonials (0602527847900) виниловая пластинка - фото 10
  • Florence And The Machine - Ceremonials (0602527847900) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626408
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Florence And The Machine - Ceremonials (0602527847900) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602527847900]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
0
Исполнитель
Florence And The Machine
Альбом (сингл)
Ceremonials
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Only If For A Night, Shake It Out, What The Water Gave Me, Never Let Me Go, Breaking Down, Lover To Lover, No Light No Light, Seven Devils, Heartlines, Spectrum, All This And Heaven Too, Leave My Body
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Florence And The Machine - Ceremonials (0602527847900) виниловая пластинка

Ceremonials - второй студийный альбом английской инди-рок-группы Florence and the Machine.

Отзывы о товаре Florence And The Machine - Ceremonials (0602527847900) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602527847900]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
0
Исполнитель
Florence And The Machine
Альбом (сингл)
Ceremonials
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Only If For A Night, Shake It Out, What The Water Gave Me, Never Let Me Go, Breaking Down, Lover To Lover, No Light No Light, Seven Devils, Heartlines, Spectrum, All This And Heaven Too, Leave My Body
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Ceremonials - второй студийный альбом английской инди-рок-группы Florence and the Machine.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Florence And The Machine - Ceremonials (0602527847900) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5570 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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