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Earth, Wind & Fire, That's The Way Of The World (8719262018785) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Earth, Wind & Fire, That's The Way Of The World (8719262018785) виниловая пластинка

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Earth, Wind &amp; Fire, That&#039;s The Way Of The World (8719262018785) виниловая пластинка - фото 1
Earth, Wind &amp; Fire, That&#039;s The Way Of The World (8719262018785) виниловая пластинка - фото 2
Earth, Wind &amp; Fire, That&#039;s The Way Of The World (8719262018785) виниловая пластинка - фото 3
Earth, Wind &amp; Fire, That&#039;s The Way Of The World (8719262018785) виниловая пластинка - фото 4
Earth, Wind &amp; Fire, That&#039;s The Way Of The World (8719262018785) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1975
Исполнитель
Earth, Wind And Fire
Альбом (сингл)
Thats The Way Of The World
Жанр
Jazz, Soul, R&B
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Earth, Wind &amp; Fire, That&#039;s The Way Of The World (8719262018785) виниловая пластинка - фото 1
  • Earth, Wind &amp; Fire, That&#039;s The Way Of The World (8719262018785) виниловая пластинка - фото 2
  • Earth, Wind &amp; Fire, That&#039;s The Way Of The World (8719262018785) виниловая пластинка - фото 3
  • Earth, Wind &amp; Fire, That&#039;s The Way Of The World (8719262018785) виниловая пластинка - фото 4
  • Earth, Wind &amp; Fire, That&#039;s The Way Of The World (8719262018785) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626395
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Earth, Wind & Fire, That's The Way Of The World (8719262018785) виниловая пластинка
3 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262018785]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1975
Исполнитель
Earth, Wind And Fire
Альбом (сингл)
Thats The Way Of The World
Жанр
Jazz, Soul, R&B
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Earth, Wind & Fire, That's The Way Of The World (8719262018785) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Shining Star, Thats The Way Of The World, Happy Feelin, All About Love, Yearnin Learnin, Reasons, Africano, See The Light

Отзывы о товаре Earth, Wind & Fire, That's The Way Of The World (8719262018785) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262018785]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1975
Исполнитель
Earth, Wind And Fire
Альбом (сингл)
Thats The Way Of The World
Жанр
Jazz, Soul, R&B
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Shining Star, Thats The Way Of The World, Happy Feelin, All About Love, Yearnin Learnin, Reasons, Africano, See The Light
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Earth, Wind & Fire, That's The Way Of The World (8719262018785) виниловая пластинка - купить по цене 3860 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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