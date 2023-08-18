Al Di Meola - All Your Life: A Tribute To The Beatles (4029759185468) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Al Di Meola - All Your Life: A Tribute To The Beatles (4029759185468) виниловая пластинка
Громовая сила фьюжн с энергией рока, тонкое переплетение латиноамериканского world и folk, особенно музыки его аргентинского друга и подражателя Астора Пьяццоллы, захватывающее дух чередование акустики и электричества, чувствительности и бравады, сольного блеска и чуткой игры в группе - чего только не перепробовал и не освоил гитарный ас Эл Ди Меола со времен своего славного начала в семидесятых годах. С его С его безумной техникой, восхитительным ритмическим чувством и артистической бескомпромиссностью практически все, к чему он прикасался, превращалось в золото под его проворными пальцами. Материал, который Ди Меола выбрал для своего нынешнего альбома All Your Life, сам по себе является чистым драгоценным металлом - и под его решительными руками он приобретает особый, новый блеск: это сундук с песнями Битлз. Боже, это было революционно! Не только беспрецедентное, свежее звучание, но и великолепное написание песен, - размышляет Эл о феномене четверки в захватывающем эссе, помещенном в буклете. Четверка из Ливерпуля оказала на него сильное влияние и в молодые годы, благодаря своим великолепным голосам, классным текстам, невероятным мелодиям и гармониям. Гениальный гитарист снова и снова мечтал о трибьюте Битлз, но в то же время отвергал эту идею: Нельзя улучшить Sgt. Pepper
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