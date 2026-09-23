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Cradle Of Filth - The Manticore And Other Horrors (0801056802538) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Cradle Of Filth - The Manticore And Other Horrors (0801056802538) виниловая пластинка

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Cradle Of Filth - The Manticore And Other Horrors (0801056802538) виниловая пластинка - фото 1
Cradle Of Filth - The Manticore And Other Horrors (0801056802538) виниловая пластинка - фото 2
Cradle Of Filth - The Manticore And Other Horrors (0801056802538) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Cradle Of Filth
Альбом (сингл)
The Manticore And Other Horrors
Жанр
Зарубежный Black Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cradle Of Filth - The Manticore And Other Horrors (0801056802538) виниловая пластинка - фото 1
  • Cradle Of Filth - The Manticore And Other Horrors (0801056802538) виниловая пластинка - фото 2
  • Cradle Of Filth - The Manticore And Other Horrors (0801056802538) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626338
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Cradle Of Filth - The Manticore And Other Horrors (0801056802538) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville
Barcode
[0801056802538]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Cradle Of Filth
Альбом (сингл)
The Manticore And Other Horrors
Жанр
Зарубежный Black Metal
Трек-лист
The Unveiling Of O, The Abhorrent, For Your Vulgar Delectation, Illicitus, Manticore, Frost On Her Pillow, Huge Onyx Wings Behind Despair, Pallid Reflection, Siding With The Titans, Succumb To This, Sinfonia
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cradle Of Filth - The Manticore And Other Horrors (0801056802538) виниловая пластинка

The Manticore and Other Horrors - десятый студийный альбом английской метал-группы Cradle of Filth. Он был выпущен 29 октября 2012 года в Европе и 30 октября в США. Это первый и единственный альбом группы в составе трех человек, а не шести. Это также был последний релиз с Полом Аллендером на гитаре, который покинул группу во второй раз в апреле 2014 года.



Теги товара: Метал

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville
Barcode
[0801056802538]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Cradle Of Filth
Альбом (сингл)
The Manticore And Other Horrors
Жанр
Зарубежный Black Metal
Трек-лист
The Unveiling Of O, The Abhorrent, For Your Vulgar Delectation, Illicitus, Manticore, Frost On Her Pillow, Huge Onyx Wings Behind Despair, Pallid Reflection, Siding With The Titans, Succumb To This, Sinfonia
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
The Manticore and Other Horrors - десятый студийный альбом английской метал-группы Cradle of Filth. Он был выпущен 29 октября 2012 года в Европе и 30 октября в США. Это первый и единственный альбом группы в составе трех человек, а не шести. Это также был последний релиз с Полом Аллендером на гитаре, который покинул группу во второй раз в апреле 2014 года.


Теги товара: Метал
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cradle Of Filth - The Manticore And Other Horrors (0801056802538) виниловая пластинка - стоимость товара 4270 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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