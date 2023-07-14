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John Coltrane & Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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John Coltrane & Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка

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John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 1
John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 2
John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 3
John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 4
John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 5
John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 6
John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 7
John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 8
John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 9
John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 10
John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 11
John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 12
John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 13
John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 14
John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 15
John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 16
John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 17
John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 18
John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 19
John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 20
John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 21
John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 22
John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 23
John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 24
John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 25
John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 26
John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 27
John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 28
John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.07.2023
Исполнитель
John Coltrane, Eric Dolphy
Альбом (сингл)
Evenings At The Village Gate
Жанр
Soul, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 1
  • John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 2
  • John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 3
  • John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 4
  • John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 5
  • John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 6
  • John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 7
  • John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 8
  • John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 9
  • John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 10
  • John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 11
  • John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 12
  • John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 13
  • John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 14
  • John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 15
  • John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 16
  • John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 17
  • John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 18
  • John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 19
  • John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 20
  • John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 21
  • John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 22
  • John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 23
  • John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 24
  • John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 25
  • John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 26
  • John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 27
  • John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 28
  • John Coltrane &amp; Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626334
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Impulse
Barcode
[0602455514196]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.07.2023
Исполнитель
John Coltrane, Eric Dolphy
Альбом (сингл)
Evenings At The Village Gate
Жанр
Soul, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара John Coltrane & Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка

Evenings At The Village Gate - концертный альбом американских джазовых музыкантов Джона Колтрейна и Эрика Долфи, выпущенный в 2023 году. Он был записан в 1961 году в Village Gate (Нью-Йорк) звукоинженером Ричардом Алдерсоном. Релиз представлен на двойном черном 180-граммовом виниле в Mono звучании. Джон Уильям Колтрейн (также известен как Трейн) - американский джазовый саксофонист и композитор. Один из самых влиятельных джазовых музыкантов второй половины XX века, тенор- и сопрано-саксофонист и бэнд-лидер. Наряду с Чарли Паркером, Дюком Эллингтоном, Майлзом Дэвисом, Луи Армстронгом является наиболее значительной фигурой в истории джаза, оказавшей влияние как на современных джазовых музыкантов, так и на школу импровизации в целом. В 1940-е годы оставался относительно неизвестным и играл в различных оркестрах. Он играл в квинтете Майлза Дэвиса, а позже создал свой собственный квартет. Колтрейн был влиятельным новатором и экспериментатором в области авангардного джаза, фри-джаза и модального джаза. Эрик Долфи - американский джазовый мультиинструменталист, один из самых выдающихся и вдохновляющих музыкантов своего поколения. Он работал с такими музыкантами, как Чарльз Мингус, Орнетт Коулман, Фредди Хаббард и Джон Колтрейн. Долфи создавал музыку, которая не подчинялась обычным правилам джаза, таким как регулярные темпы, тона и смены аккордов. Он называл свой стиль фри-джаз, но при этом он не забывал о корнях и использовал элементы классической (пусть и очень абстрактной) гармонии бибопа в своих композициях и импровизациях.

Отзывы о товаре John Coltrane & Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Impulse
Barcode
[0602455514196]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.07.2023
Исполнитель
John Coltrane, Eric Dolphy
Альбом (сингл)
Evenings At The Village Gate
Жанр
Soul, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Evenings At The Village Gate - концертный альбом американских джазовых музыкантов Джона Колтрейна и Эрика Долфи, выпущенный в 2023 году. Он был записан в 1961 году в Village Gate (Нью-Йорк) звукоинженером Ричардом Алдерсоном. Релиз представлен на двойном черном 180-граммовом виниле в Mono звучании. Джон Уильям Колтрейн (также известен как Трейн) - американский джазовый саксофонист и композитор. Один из самых влиятельных джазовых музыкантов второй половины XX века, тенор- и сопрано-саксофонист и бэнд-лидер. Наряду с Чарли Паркером, Дюком Эллингтоном, Майлзом Дэвисом, Луи Армстронгом является наиболее значительной фигурой в истории джаза, оказавшей влияние как на современных джазовых музыкантов, так и на школу импровизации в целом. В 1940-е годы оставался относительно неизвестным и играл в различных оркестрах. Он играл в квинтете Майлза Дэвиса, а позже создал свой собственный квартет. Колтрейн был влиятельным новатором и экспериментатором в области авангардного джаза, фри-джаза и модального джаза. Эрик Долфи - американский джазовый мультиинструменталист, один из самых выдающихся и вдохновляющих музыкантов своего поколения. Он работал с такими музыкантами, как Чарльз Мингус, Орнетт Коулман, Фредди Хаббард и Джон Колтрейн. Долфи создавал музыку, которая не подчинялась обычным правилам джаза, таким как регулярные темпы, тона и смены аккордов. Он называл свой стиль фри-джаз, но при этом он не забывал о корнях и использовал элементы классической (пусть и очень абстрактной) гармонии бибопа в своих композициях и импровизациях.
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