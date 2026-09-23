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Cocteau Twins - Stars And Topsoil (coloured) (0652637001914) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Cocteau Twins - Stars And Topsoil (coloured) (0652637001914) виниловая пластинка

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Cocteau Twins - Stars And Topsoil (coloured) (0652637001914) виниловая пластинка - фото 1
Cocteau Twins - Stars And Topsoil (coloured) (0652637001914) виниловая пластинка - фото 2
Cocteau Twins - Stars And Topsoil (coloured) (0652637001914) виниловая пластинка - фото 3
Cocteau Twins - Stars And Topsoil (coloured) (0652637001914) виниловая пластинка - фото 4
Cocteau Twins - Stars And Topsoil (coloured) (0652637001914) виниловая пластинка - фото 5
Cocteau Twins - Stars And Topsoil (coloured) (0652637001914) виниловая пластинка - фото 6
Cocteau Twins - Stars And Topsoil (coloured) (0652637001914) виниловая пластинка - фото 7
Cocteau Twins - Stars And Topsoil (coloured) (0652637001914) виниловая пластинка - фото 8
Cocteau Twins - Stars And Topsoil (coloured) (0652637001914) виниловая пластинка - фото 9
Cocteau Twins - Stars And Topsoil (coloured) (0652637001914) виниловая пластинка - фото 10
Cocteau Twins - Stars And Topsoil (coloured) (0652637001914) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Cocteau Twins
Альбом (сингл)
Stars And Topsoil
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Cocteau Twins - Stars And Topsoil (coloured) (0652637001914) виниловая пластинка - фото 1
  • Cocteau Twins - Stars And Topsoil (coloured) (0652637001914) виниловая пластинка - фото 2
  • Cocteau Twins - Stars And Topsoil (coloured) (0652637001914) виниловая пластинка - фото 3
  • Cocteau Twins - Stars And Topsoil (coloured) (0652637001914) виниловая пластинка - фото 4
  • Cocteau Twins - Stars And Topsoil (coloured) (0652637001914) виниловая пластинка - фото 5
  • Cocteau Twins - Stars And Topsoil (coloured) (0652637001914) виниловая пластинка - фото 6
  • Cocteau Twins - Stars And Topsoil (coloured) (0652637001914) виниловая пластинка - фото 7
  • Cocteau Twins - Stars And Topsoil (coloured) (0652637001914) виниловая пластинка - фото 8
  • Cocteau Twins - Stars And Topsoil (coloured) (0652637001914) виниловая пластинка - фото 9
  • Cocteau Twins - Stars And Topsoil (coloured) (0652637001914) виниловая пластинка - фото 10
  • Cocteau Twins - Stars And Topsoil (coloured) (0652637001914) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626328
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Cocteau Twins - Stars And Topsoil (coloured) (0652637001914) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0652637001914]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Cocteau Twins
Альбом (сингл)
Stars And Topsoil
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х1
Вес, г.
200

Описание товара Cocteau Twins - Stars And Topsoil (coloured) (0652637001914) виниловая пластинка

Альбом-компиляция группы Cocteau Twins, включающий песни с пластинок, записанных на лейбле 4AD в период с 1982 по 1990. Ремастированное издание на двойном белом виниле. Cocteau Twins - шотландский музыкальный коллектив, образованный в 1982 году. Изначально группа находилась под влиянием творчества Joy Division, Sex Pistols, Public Image Limited, Siouxsie &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; the Banshees, Kate Bush, но постепенно Cocteau Twins выработали собственное уникальное звучание, сочетавшее в себе неземной вокал Элизабет Фрейзер и атмосферный, но в то же время энергичный гитарный аккомпанемент. Стиль их музыки критики характеризовали как дрим-поп.

Отзывы о товаре Cocteau Twins - Stars And Topsoil (coloured) (0652637001914) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0652637001914]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Cocteau Twins
Альбом (сингл)
Stars And Topsoil
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Альбом-компиляция группы Cocteau Twins, включающий песни с пластинок, записанных на лейбле 4AD в период с 1982 по 1990. Ремастированное издание на двойном белом виниле. Cocteau Twins - шотландский музыкальный коллектив, образованный в 1982 году. Изначально группа находилась под влиянием творчества Joy Division, Sex Pistols, Public Image Limited, Siouxsie &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; the Banshees, Kate Bush, но постепенно Cocteau Twins выработали собственное уникальное звучание, сочетавшее в себе неземной вокал Элизабет Фрейзер и атмосферный, но в то же время энергичный гитарный аккомпанемент. Стиль их музыки критики характеризовали как дрим-поп.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cocteau Twins - Stars And Topsoil (coloured) (0652637001914) виниловая пластинка - стоимость товара 4620 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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