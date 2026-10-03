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Charli Xcx - Pop 2 (5 Year Anniversary) (Translucent Purple) (5054197487170) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Charli Xcx - Pop 2 (5 Year Anniversary) (Translucent Purple) (5054197487170) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Charli XCX, Pop 2 (coloured) (5054197487170) - фото 1
Виниловая пластинка Charli XCX, Pop 2 (coloured) (5054197487170) - фото 2
Виниловая пластинка Charli XCX, Pop 2 (coloured) (5054197487170) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Charli XCX, Pop 2 (coloured) (5054197487170) - фото 1
  • Виниловая пластинка Charli XCX, Pop 2 (coloured) (5054197487170) - фото 2
  • Виниловая пластинка Charli XCX, Pop 2 (coloured) (5054197487170) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626323
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Charli Xcx - Pop 2 (5 Year Anniversary) (Translucent Purple) (5054197487170) виниловая пластинка

Четвертый микстейп британской певицы Чарли XCX, выпущенный 15 декабря 2017 года лейблом Asylum Records. Исполнительным продюсером выступил А. Г. Кук из PC Music. Сессии для микстейпа начались всего за несколько месяцев до его выпуска и включали широкий спектр приглашенных участников. Проект получил признание музыкальных критиков и был поддержан синглом Out of My Head с участием Альмы и Туве Ло.

Отзывы о товаре Charli Xcx - Pop 2 (5 Year Anniversary) (Translucent Purple) (5054197487170) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Четвертый микстейп британской певицы Чарли XCX, выпущенный 15 декабря 2017 года лейблом Asylum Records. Исполнительным продюсером выступил А. Г. Кук из PC Music. Сессии для микстейпа начались всего за несколько месяцев до его выпуска и включали широкий спектр приглашенных участников. Проект получил признание музыкальных критиков и был поддержан синглом Out of My Head с участием Альмы и Туве Ло.
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Отзывы


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