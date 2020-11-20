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Nick Cave - Idiot Prayer: Alone At Alexandra Palace (5056167126249) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nick Cave - Idiot Prayer: Alone At Alexandra Palace (5056167126249) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
20.11.2020
Исполнитель
Nick Cave
Альбом (сингл)
Idiot Prayer: Alone At Alexandra Palace
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626320
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bad Seed Ltd.
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
20.11.2020
Исполнитель
Nick Cave
Альбом (сингл)
Idiot Prayer: Alone At Alexandra Palace
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nick Cave - Idiot Prayer: Alone At Alexandra Palace (5056167126249) виниловая пластинка

В июне 2020 года Ник Кейв дал сольный концерт в знаменитом лондонском дворце Alexandra Palace, причем совершенно без зрителей. Чуть больше месяца спустя, 23 июля, это выступление можно было увидеть в потоке, но только в определенное время. После этого все закончилось, как и положено настоящему концерту. Однако, к радости поклонников, теперь доступен концертный альбом: Idiot Prayer: Nick Cave Alone At Alexandra Palace. Это была совершенно особая атмосфера: только Ник Кейв, его рояль и несколько песен, которым австралийский музыкант дал совершенно новую, уменьшенную интерпретацию, включая фрагменты из его альбома 2019 года Ghosteen, песни Bad Seeds и Grinderman. Все это было запечатлено кинооператором Робби Райаном (Брачная история, Американский мед) и его командой. Необычные времена требуют необычных альбомов: Idiot Prayer: Nick Cave Alone At Alexandra Palace - один из них. Чистые мурашки по коже.

Отзывы о товаре Nick Cave - Idiot Prayer: Alone At Alexandra Palace (5056167126249) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bad Seed Ltd.
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
20.11.2020
Исполнитель
Nick Cave
Альбом (сингл)
Idiot Prayer: Alone At Alexandra Palace
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Постер в комплекте
нет
Описание
В июне 2020 года Ник Кейв дал сольный концерт в знаменитом лондонском дворце Alexandra Palace, причем совершенно без зрителей. Чуть больше месяца спустя, 23 июля, это выступление можно было увидеть в потоке, но только в определенное время. После этого все закончилось, как и положено настоящему концерту. Однако, к радости поклонников, теперь доступен концертный альбом: Idiot Prayer: Nick Cave Alone At Alexandra Palace. Это была совершенно особая атмосфера: только Ник Кейв, его рояль и несколько песен, которым австралийский музыкант дал совершенно новую, уменьшенную интерпретацию, включая фрагменты из его альбома 2019 года Ghosteen, песни Bad Seeds и Grinderman. Все это было запечатлено кинооператором Робби Райаном (Брачная история, Американский мед) и его командой. Необычные времена требуют необычных альбомов: Idiot Prayer: Nick Cave Alone At Alexandra Palace - один из них. Чистые мурашки по коже.
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