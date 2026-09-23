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Cabaret Voltaire - The Covenant, The Sword And The Arm Of The Lord (coloured) (5400863059330) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Cabaret Voltaire - The Covenant, The Sword And The Arm Of The Lord (coloured) (5400863059330) виниловая пластинка

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Cabaret Voltaire - The Covenant, The Sword And The Arm Of The Lord (coloured) (5400863059330) виниловая пластинка - фото 1
Cabaret Voltaire - The Covenant, The Sword And The Arm Of The Lord (coloured) (5400863059330) виниловая пластинка - фото 2
Cabaret Voltaire - The Covenant, The Sword And The Arm Of The Lord (coloured) (5400863059330) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Cabaret Voltaire
Альбом (сингл)
The Sword And The Arm Of The Lord
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cabaret Voltaire - The Covenant, The Sword And The Arm Of The Lord (coloured) (5400863059330) виниловая пластинка - фото 1
  • Cabaret Voltaire - The Covenant, The Sword And The Arm Of The Lord (coloured) (5400863059330) виниловая пластинка - фото 2
  • Cabaret Voltaire - The Covenant, The Sword And The Arm Of The Lord (coloured) (5400863059330) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626305
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Cabaret Voltaire - The Covenant, The Sword And The Arm Of The Lord (coloured) (5400863059330) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5400863059330]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Cabaret Voltaire
Альбом (сингл)
The Sword And The Arm Of The Lord
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
L21ST, I Want You, Hells Home, Kickback, The Arm Of The Lord, Warm, Golden Halos, Motion Rotation, Whip Blow, The Web
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cabaret Voltaire - The Covenant, The Sword And The Arm Of The Lord (coloured) (5400863059330) виниловая пластинка

«The Covenant, The Sword and the Arm of Lord» — седьмой полноформатный студийный альбом электронной группы Cabaret Voltaire. Альбом был выпущен на лейбле Some Bizzare Records в ноябре 1985 года. Название альбома было сокращено до «The Arm of the Lord» для США. Релиз на белом виниле. Cabaret Voltaire столкнулся с несколькими проблемами цензуры с Some Bizarre и Virgin Records после выпуска этого альбома. Первоначальное название «Завет, меч и рука Господа» были вынуждено сократить в США, чтобы избежать ссылки на бывшую американскую организацию сторонников превосходства белой расы. Альбом достиг 57 строчки в Великобритании, обеспечив будущее Cabaret Voltaire с этим лейблом. Однако команда переключилась на EMI для выпуска своего следующего альбома 1987 года "Code".

Отзывы о товаре Cabaret Voltaire - The Covenant, The Sword And The Arm Of The Lord (coloured) (5400863059330) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5400863059330]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Cabaret Voltaire
Альбом (сингл)
The Sword And The Arm Of The Lord
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
L21ST, I Want You, Hells Home, Kickback, The Arm Of The Lord, Warm, Golden Halos, Motion Rotation, Whip Blow, The Web
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«The Covenant, The Sword and the Arm of Lord» — седьмой полноформатный студийный альбом электронной группы Cabaret Voltaire. Альбом был выпущен на лейбле Some Bizzare Records в ноябре 1985 года. Название альбома было сокращено до «The Arm of the Lord» для США. Релиз на белом виниле. Cabaret Voltaire столкнулся с несколькими проблемами цензуры с Some Bizarre и Virgin Records после выпуска этого альбома. Первоначальное название «Завет, меч и рука Господа» были вынуждено сократить в США, чтобы избежать ссылки на бывшую американскую организацию сторонников превосходства белой расы. Альбом достиг 57 строчки в Великобритании, обеспечив будущее Cabaret Voltaire с этим лейблом. Однако команда переключилась на EMI для выпуска своего следующего альбома 1987 года "Code".
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cabaret Voltaire - The Covenant, The Sword And The Arm Of The Lord (coloured) (5400863059330) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3560 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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