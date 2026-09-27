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Buniatishvili, Khatia, Rachmaninoff: Piano Concertos Nos. 2 & 3 (8719262004016) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Buniatishvili, Khatia, Rachmaninoff: Piano Concertos Nos. 2 & 3 (8719262004016) виниловая пластинка

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Buniatishvili, Khatia, Rachmaninoff: Piano Concertos Nos. 2 &amp; 3 (8719262004016) виниловая пластинка - фото 1
Buniatishvili, Khatia, Rachmaninoff: Piano Concertos Nos. 2 &amp; 3 (8719262004016) виниловая пластинка - фото 2
Buniatishvili, Khatia, Rachmaninoff: Piano Concertos Nos. 2 &amp; 3 (8719262004016) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Buniatishvili, Khatia, Rachmaninoff: Piano Concertos Nos. 2 & 3 (8719262004016) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
Buniatishvili, Khatia, Rachmaninoff: Piano Concertos Nos. 2 & 3
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Buniatishvili, Khatia, Rachmaninoff: Piano Concertos Nos. 2 &amp; 3 (8719262004016) виниловая пластинка - фото 1
  • Buniatishvili, Khatia, Rachmaninoff: Piano Concertos Nos. 2 &amp; 3 (8719262004016) виниловая пластинка - фото 2
  • Buniatishvili, Khatia, Rachmaninoff: Piano Concertos Nos. 2 &amp; 3 (8719262004016) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626303
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Buniatishvili, Khatia, Rachmaninoff: Piano Concertos Nos. 2 & 3 (8719262004016) виниловая пластинка
5 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262004016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Buniatishvili, Khatia, Rachmaninoff: Piano Concertos Nos. 2 & 3 (8719262004016) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
Buniatishvili, Khatia, Rachmaninoff: Piano Concertos Nos. 2 & 3
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
I Moderato - Pi? Vivo - Allegro - Maestoso (Alla Marcia) - Moderato, II Adagio Sostenuto, III Allegro Scherzando - Moderato - Allegro Scherzando - Presto - Moderato - Allegro Scherzando - Alla Breve - Presto - Maestoso - Risoluto, I Allegro Ma Non Tanto - Allegro Molto. Alla Breve, II Intermezzo. Adagio - Attacca, III Finale. Alla Breve - Scherzando - Pi? Vivo - Lento - Tempo I - Vivace
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Music On Vinyl Classical
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Buniatishvili, Khatia, Rachmaninoff: Piano Concertos Nos. 2 & 3 (8719262004016) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Пластинка содержит запись двух самых популярных и виртуозных фортепианных концертов позднего романтизма: Концерт для фортепиано с оркестром № 2 до минор, соч. 18 (в трех частях). Концерт для фортепиано с оркестром № 3 ре минор, соч. 30 (в трех частях).

Отзывы о товаре Buniatishvili, Khatia, Rachmaninoff: Piano Concertos Nos. 2 & 3 (8719262004016) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262004016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Buniatishvili, Khatia, Rachmaninoff: Piano Concertos Nos. 2 & 3 (8719262004016) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
Buniatishvili, Khatia, Rachmaninoff: Piano Concertos Nos. 2 & 3
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
I Moderato - Pi? Vivo - Allegro - Maestoso (Alla Marcia) - Moderato, II Adagio Sostenuto, III Allegro Scherzando - Moderato - Allegro Scherzando - Presto - Moderato - Allegro Scherzando - Alla Breve - Presto - Maestoso - Risoluto, I Allegro Ma Non Tanto - Allegro Molto. Alla Breve, II Intermezzo. Adagio - Attacca, III Finale. Alla Breve - Scherzando - Pi? Vivo - Lento - Tempo I - Vivace
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Music On Vinyl Classical
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Пластинка содержит запись двух самых популярных и виртуозных фортепианных концертов позднего романтизма: Концерт для фортепиано с оркестром № 2 до минор, соч. 18 (в трех частях). Концерт для фортепиано с оркестром № 3 ре минор, соч. 30 (в трех частях).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Buniatishvili, Khatia, Rachmaninoff: Piano Concertos Nos. 2 & 3 (8719262004016) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5250 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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