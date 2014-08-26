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The Brand New Heavies - The Brand New Heavies (0676499029367) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Brand New Heavies - The Brand New Heavies (0676499029367) виниловая пластинка

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The Brand New Heavies - The Brand New Heavies (0676499029367) виниловая пластинка - фото 1
The Brand New Heavies - The Brand New Heavies (0676499029367) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.08.2014
Исполнитель
Brand New
Альбом (сингл)
The Brand New Heavies
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Brand New Heavies - The Brand New Heavies (0676499029367) виниловая пластинка - фото 1
  • The Brand New Heavies - The Brand New Heavies (0676499029367) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626296
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Imports
Barcode
[0676499029367]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.08.2014
Исполнитель
Brand New
Альбом (сингл)
The Brand New Heavies
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Brand New Heavies - The Brand New Heavies (0676499029367) виниловая пластинка

Оригинальный Дебютный Альбом The Brand New Heavies С Одноименным Названием будет Полностью переиздан на Лейбле Acid Jazz, Изданном На Специальном Синем Виниле. Пластинка Взорвалась Летом 1990 Года, Определив Звучание Лета, Одновременно Основав Как Группу, Так И Лейбл Acid Jazz. Свежий Взгляд На Их Влияния - Джаз-Фанк 70-Х И Двухступенчатый Соул - В Сочетании С Атмосферой Лондонских Складских Вечеринок Положили Начало Пути Группы К Международному Успеху И 16 Хитам Из Топ-40. Включает В себя Необработанные Фанковые Композиции BNH И Sphynx, А Также Dream Come True И Stay This Way - Обе Из Которых Станут Американскими R&amp;amp;amp;amp;amp;B И Британскими Поп-Хитами. Их Наследие Продолжает Жить, А Их Дух Прочно запечатлен В Этом Классическом Дебютном Альбоме.



Теги товара: Джаз

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Imports
Barcode
[0676499029367]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.08.2014
Исполнитель
Brand New
Альбом (сингл)
The Brand New Heavies
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Оригинальный Дебютный Альбом The Brand New Heavies С Одноименным Названием будет Полностью переиздан на Лейбле Acid Jazz, Изданном На Специальном Синем Виниле. Пластинка Взорвалась Летом 1990 Года, Определив Звучание Лета, Одновременно Основав Как Группу, Так И Лейбл Acid Jazz. Свежий Взгляд На Их Влияния - Джаз-Фанк 70-Х И Двухступенчатый Соул - В Сочетании С Атмосферой Лондонских Складских Вечеринок Положили Начало Пути Группы К Международному Успеху И 16 Хитам Из Топ-40. Включает В себя Необработанные Фанковые Композиции BNH И Sphynx, А Также Dream Come True И Stay This Way - Обе Из Которых Станут Американскими R&amp;amp;amp;amp;amp;B И Британскими Поп-Хитами. Их Наследие Продолжает Жить, А Их Дух Прочно запечатлен В Этом Классическом Дебютном Альбоме.


Теги товара: Джаз
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