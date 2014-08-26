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Оригинальный Дебютный Альбом The Brand New Heavies С Одноименным Названием будет Полностью переиздан на Лейбле Acid Jazz, Изданном На Специальном Синем Виниле. Пластинка Взорвалась Летом 1990 Года, Определив Звучание Лета, Одновременно Основав Как Группу, Так И Лейбл Acid Jazz. Свежий Взгляд На Их Влияния - Джаз-Фанк 70-Х И Двухступенчатый Соул - В Сочетании С Атмосферой Лондонских Складских Вечеринок Положили Начало Пути Группы К Международному Успеху И 16 Хитам Из Топ-40. Включает В себя Необработанные Фанковые Композиции BNH И Sphynx, А Также Dream Come True И Stay This Way - Обе Из Которых Станут Американскими R&amp;amp;amp;amp;B И Британскими Поп-Хитами. Их Наследие Продолжает Жить, А Их Дух Прочно запечатлен В Этом Классическом Дебютном Альбоме.

Оригинальный Дебютный Альбом The Brand New Heavies С Одноименным Названием будет Полностью переиздан на Лейбле Acid Jazz, Изданном На Специальном Синем Виниле. Пластинка Взорвалась Летом 1990 Года, Определив Звучание Лета, Одновременно Основав Как Группу, Так И Лейбл Acid Jazz. Свежий Взгляд На Их Влияния - Джаз-Фанк 70-Х И Двухступенчатый Соул - В Сочетании С Атмосферой Лондонских Складских Вечеринок Положили Начало Пути Группы К Международному Успеху И 16 Хитам Из Топ-40. Включает В себя Необработанные Фанковые Композиции BNH И Sphynx, А Также Dream Come True И Stay This Way - Обе Из Которых Станут Американскими R&amp;amp;amp;B И Британскими Поп-Хитами. Их Наследие Продолжает Жить, А Их Дух Прочно запечатлен В Этом Классическом Дебютном Альбоме.

The Brand New Heavies - The Brand New Heavies (0676499029367) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.