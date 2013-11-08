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Brand New - The Devil And God Are Raging Inside Me (0600753423264) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Brand New - The Devil And God Are Raging Inside Me (0600753423264) виниловая пластинка

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Brand New - The Devil And God Are Raging Inside Me (0600753423264) виниловая пластинка - фото 1
Brand New - The Devil And God Are Raging Inside Me (0600753423264) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.11.2013
Исполнитель
Brand New
Альбом (сингл)
The Devil And God Are Raging Inside Me
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Brand New - The Devil And God Are Raging Inside Me (0600753423264) виниловая пластинка - фото 1
  • Brand New - The Devil And God Are Raging Inside Me (0600753423264) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626294
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.11.2013
Исполнитель
Brand New
Альбом (сингл)
The Devil And God Are Raging Inside Me
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Brand New - The Devil And God Are Raging Inside Me (0600753423264) виниловая пластинка

The Devil and God Are Raging Inside Me - третий студийный альбом американской альтернативной рок-группы Brand New, выпущенный в 2006 году. Образованная на Лонг-Айленде в 2000 году, Brand New завоевала большую аудиторию поклонников благодаря искусному сочетанию инди-рока и эмо. Альбом дебютировал на 31-м месте в Billboard 200 и выпустил два сингла - Sowing Season и Jesus. The Devil and God Are Raging Inside Me был признан лучшим альбомом 2006 года по версии журнала Punknews.org и занял 74-е место в списке 100 лучших альбомов 2000-х по версии NME. Это отличная пластинка, пользующаяся большим спросом, и поэтому она заслуживает первого тиража с ручной нумерацией на красном мраморном виниле (распродано).

Отзывы о товаре Brand New - The Devil And God Are Raging Inside Me (0600753423264) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.11.2013
Исполнитель
Brand New
Альбом (сингл)
The Devil And God Are Raging Inside Me
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
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Постер в комплекте
нет
Описание
The Devil and God Are Raging Inside Me - третий студийный альбом американской альтернативной рок-группы Brand New, выпущенный в 2006 году. Образованная на Лонг-Айленде в 2000 году, Brand New завоевала большую аудиторию поклонников благодаря искусному сочетанию инди-рока и эмо. Альбом дебютировал на 31-м месте в Billboard 200 и выпустил два сингла - Sowing Season и Jesus. The Devil and God Are Raging Inside Me был признан лучшим альбомом 2006 года по версии журнала Punknews.org и занял 74-е место в списке 100 лучших альбомов 2000-х по версии NME. Это отличная пластинка, пользующаяся большим спросом, и поэтому она заслуживает первого тиража с ручной нумерацией на красном мраморном виниле (распродано).
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