Brand New - The Devil And God Are Raging Inside Me (0600753423264) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Brand New - The Devil And God Are Raging Inside Me (0600753423264) виниловая пластинка
The Devil and God Are Raging Inside Me - третий студийный альбом американской альтернативной рок-группы Brand New, выпущенный в 2006 году. Образованная на Лонг-Айленде в 2000 году, Brand New завоевала большую аудиторию поклонников благодаря искусному сочетанию инди-рока и эмо. Альбом дебютировал на 31-м месте в Billboard 200 и выпустил два сингла - Sowing Season и Jesus. The Devil and God Are Raging Inside Me был признан лучшим альбомом 2006 года по версии журнала Punknews.org и занял 74-е место в списке 100 лучших альбомов 2000-х по версии NME. Это отличная пластинка, пользующаяся большим спросом, и поэтому она заслуживает первого тиража с ручной нумерацией на красном мраморном виниле (распродано).
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