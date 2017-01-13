Top.Mail.Ru
Bohren & Der Club Of Gore - Geisterfaust (5414939944079) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Bohren & Der Club Of Gore - Geisterfaust (5414939944079) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Bohren &amp; Der Club Of Gore - Geisterfaust (5414939944079) виниловая пластинка - фото 1
Bohren &amp; Der Club Of Gore - Geisterfaust (5414939944079) виниловая пластинка - фото 2
Bohren &amp; Der Club Of Gore - Geisterfaust (5414939944079) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.01.2017
Исполнитель
Bohren & Der Club Of Gore
Альбом (сингл)
Geisterfaust
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bohren &amp; Der Club Of Gore - Geisterfaust (5414939944079) виниловая пластинка - фото 1
  • Bohren &amp; Der Club Of Gore - Geisterfaust (5414939944079) виниловая пластинка - фото 2
  • Bohren &amp; Der Club Of Gore - Geisterfaust (5414939944079) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626287
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Bohren & Der Club Of Gore - Geisterfaust (5414939944079) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pias Germany
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.01.2017
Исполнитель
Bohren & Der Club Of Gore
Альбом (сингл)
Geisterfaust
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х3
Вес, г.
300

Описание товара Bohren & Der Club Of Gore - Geisterfaust (5414939944079) виниловая пластинка

Прессование виниловых пластинок. Pias представляют переиздание альбома 2005 года культовой немецкой дум-джазовой группы Bohren &amp;amp;amp;amp;amp; der Club of Gore, Geisterfaust. Geisterfaust, представляющий самую медленную группу на земле в еще более сокращенном и замедленном стиле, возвращается во всей красе, с 58 минутами воспроизведения пяти потрясающих треков. Geisterfaust можно перевести как кулак призрака, а отдельные треки - палец на спусковом крючке, безымянный палец, средний палец, большой палец и мизинец. Группа, которую очень любят такие музыканты, как Майк Паттон (из Faith No More и выпускающий свои альбомы на лейбле Ipecac) или Стивен ОМэлли (SunnO), исполняет выдающуюся музыку. Для поклонников Sunn O, OM, Макса Рихтера, Феннеса и Дэвида Линча/Анджело Бадаламенти. Это инструментальная музыка высочайшего уровня.

Отзывы о товаре Bohren & Der Club Of Gore - Geisterfaust (5414939944079) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pias Germany
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.01.2017
Исполнитель
Bohren & Der Club Of Gore
Альбом (сингл)
Geisterfaust
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Постер в комплекте
нет
Описание
Прессование виниловых пластинок. Pias представляют переиздание альбома 2005 года культовой немецкой дум-джазовой группы Bohren &amp;amp;amp;amp;amp; der Club of Gore, Geisterfaust. Geisterfaust, представляющий самую медленную группу на земле в еще более сокращенном и замедленном стиле, возвращается во всей красе, с 58 минутами воспроизведения пяти потрясающих треков. Geisterfaust можно перевести как кулак призрака, а отдельные треки - палец на спусковом крючке, безымянный палец, средний палец, большой палец и мизинец. Группа, которую очень любят такие музыканты, как Майк Паттон (из Faith No More и выпускающий свои альбомы на лейбле Ipecac) или Стивен ОМэлли (SunnO), исполняет выдающуюся музыку. Для поклонников Sunn O, OM, Макса Рихтера, Феннеса и Дэвида Линча/Анджело Бадаламенти. Это инструментальная музыка высочайшего уровня.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bohren & Der Club Of Gore - Geisterfaust (5414939944079) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3320 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...