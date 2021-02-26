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Blue Oyster Cult - Some Enchanted Evening (8719262018297) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Blue Oyster Cult - Some Enchanted Evening (8719262018297) виниловая пластинка

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Blue Oyster Cult - Some Enchanted Evening (8719262018297) виниловая пластинка - фото 1
Blue Oyster Cult - Some Enchanted Evening (8719262018297) виниловая пластинка - фото 2
Blue Oyster Cult - Some Enchanted Evening (8719262018297) виниловая пластинка - фото 3
Blue Oyster Cult - Some Enchanted Evening (8719262018297) виниловая пластинка - фото 4
Blue Oyster Cult - Some Enchanted Evening (8719262018297) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.02.2021
Исполнитель
Blue Oyster Cult
Альбом (сингл)
Some Enchanted Evening
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Blue Oyster Cult - Some Enchanted Evening (8719262018297) виниловая пластинка - фото 1
  • Blue Oyster Cult - Some Enchanted Evening (8719262018297) виниловая пластинка - фото 2
  • Blue Oyster Cult - Some Enchanted Evening (8719262018297) виниловая пластинка - фото 3
  • Blue Oyster Cult - Some Enchanted Evening (8719262018297) виниловая пластинка - фото 4
  • Blue Oyster Cult - Some Enchanted Evening (8719262018297) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626281
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Blue Oyster Cult - Some Enchanted Evening (8719262018297) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262018297]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.02.2021
Исполнитель
Blue Oyster Cult
Альбом (сингл)
Some Enchanted Evening
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blue Oyster Cult - Some Enchanted Evening (8719262018297) виниловая пластинка

Some Enchanted Evening - второй концертный альбом американской рок-группы Blue Oyster Cult, изначально выпущенный в 1978 году. Это самый продаваемый альбом группы (больше 2 млн. копий). Все семь песен записаны на разных концертах, в разных городах Англии и США. Переиздание 2021 года на 180-гр чёрном виниле. Blue Oyster Cult - одна из самых интересных и самобытных американских групп, прославившаяся благодаря таким хитам как (Dont Fear) The Reaper, Godzilla и Burnin for You. На счету группы 14 альбомов, звук на которых варьируется от заводного электрического рока, до холодного и отстраненного нью-вэйва.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Blue Oyster Cult - Some Enchanted Evening (8719262018297) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262018297]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.02.2021
Исполнитель
Blue Oyster Cult
Альбом (сингл)
Some Enchanted Evening
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Some Enchanted Evening - второй концертный альбом американской рок-группы Blue Oyster Cult, изначально выпущенный в 1978 году. Это самый продаваемый альбом группы (больше 2 млн. копий). Все семь песен записаны на разных концертах, в разных городах Англии и США. Переиздание 2021 года на 180-гр чёрном виниле. Blue Oyster Cult - одна из самых интересных и самобытных американских групп, прославившаяся благодаря таким хитам как (Dont Fear) The Reaper, Godzilla и Burnin for You. На счету группы 14 альбомов, звук на которых варьируется от заводного электрического рока, до холодного и отстраненного нью-вэйва.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Blue Oyster Cult - Some Enchanted Evening (8719262018297) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3560 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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