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Blue Oyster Cult - Agents Of Fortune (8718469535170) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Blue Oyster Cult - Agents Of Fortune (8718469535170) виниловая пластинка

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Blue Oyster Cult - Agents Of Fortune (8718469535170) виниловая пластинка - фото 1
Blue Oyster Cult - Agents Of Fortune (8718469535170) виниловая пластинка - фото 2
Blue Oyster Cult - Agents Of Fortune (8718469535170) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Blue Oyster Cult
Альбом (сингл)
Agents Of Fortune
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Blue Oyster Cult - Agents Of Fortune (8718469535170) виниловая пластинка - фото 1
  • Blue Oyster Cult - Agents Of Fortune (8718469535170) виниловая пластинка - фото 2
  • Blue Oyster Cult - Agents Of Fortune (8718469535170) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626280
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Blue Oyster Cult - Agents Of Fortune (8718469535170) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8718469535170]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Blue Oyster Cult
Альбом (сингл)
Agents Of Fortune
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
This Ain't The Summer Of Love, True Confessions, (Don't Fear) The Reaper, (Extra Terrestrial Intelligence), The Revenge Of Vera Gemini, Sinful Love3, Tattoo Vampire, Morning Final, Tenderloin, Debbie Denise
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blue Oyster Cult - Agents Of Fortune (8718469535170) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: This Ain't The Summer Of Love, True Confessions, (Don't Fear) The Reaper, (Extra Terrestrial Intelligence), The Revenge Of Vera Gemini, Sinful Love3, Tattoo Vampire, Morning Final, Tenderloin, Debbie Denise

Отзывы о товаре Blue Oyster Cult - Agents Of Fortune (8718469535170) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8718469535170]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Blue Oyster Cult
Альбом (сингл)
Agents Of Fortune
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
This Ain't The Summer Of Love, True Confessions, (Don't Fear) The Reaper, (Extra Terrestrial Intelligence), The Revenge Of Vera Gemini, Sinful Love3, Tattoo Vampire, Morning Final, Tenderloin, Debbie Denise
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: This Ain't The Summer Of Love, True Confessions, (Don't Fear) The Reaper, (Extra Terrestrial Intelligence), The Revenge Of Vera Gemini, Sinful Love3, Tattoo Vampire, Morning Final, Tenderloin, Debbie Denise
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Blue Oyster Cult - Agents Of Fortune (8718469535170) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4430 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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