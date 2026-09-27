Blind Guardian, Legacy Of The Dark Lands (0727361469313) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Blind Guardian
Альбом (сингл)
Legacy Of The Dark Lands
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 790 руб.
В наличии
Код товара: 626275
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 790 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0727361469313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Blind Guardian
Альбом (сингл)
Legacy Of The Dark Lands
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
1618 Ouverture, The Gathering, War Feeds War, Comets and Prophecies, Dark Cloud's Rising, The Ritual, In The Underworld, A Secret Society, The Great Ordeal, Bez, In The Red Dwarf's Tower, Into the Battle, Treason, Between The Realms, Point Of No Return, The White Horseman, Nephilim, Trial And Coronation, Harvester Of Souls, Conquest Is Over, This Storm, The Great Assault, Beyond The Wall.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Blind Guardian, Legacy Of The Dark Lands (0727361469313) виниловая пластинка
Legacy of the Dark Lands - одиннадцатый студийный альбом на виниловой пластинке немецкой пауэр-метал-группы Blind Guardian, выпущенный 8 ноября 2019 года на лейбле Nuclear Blast. Это знаменует собой отход от всех предыдущих работ, поскольку исполняются только инструменты Пражского филармонического оркестра, а певец Ханси Кюрш является единственным членом группы, выступившим на альбоме; из-за этого альбом приписывается "Blind Guardian Twilight Orchestra" вместо Blind Guardian.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 560 руб.1140 руб. в СплитТатьяна Буланова - Лучшие Песни (Cream White Vinyl) (46033203777...
-
В наличииЦена 4 560 руб.1140 руб. в СплитLil Peep / Lil Tracy - Castles I & Ii Colour) (5056167182023) ви...
-
В наличииЦена 4 560 руб.1140 руб. в СплитPhil Collins - The Essential Going Back (0081227946500) винилова...
-
В наличииЦена 4 560 руб.1140 руб. в СплитGreta Van Fleet - Starcatcher (602455635488) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 560 руб.1140 руб. в СплитJethro Tull - Benefit (0825646410194) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 560 руб.1140 руб. в СплитDepeche Mode - Music For The Masses (Lp Gatefold) (0889853367313...
-
В наличииЦена 4 560 руб.1140 руб. в СплитKaleo - A/B (0075678664564) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 560 руб.1140 руб. в СплитPearl Jam - Riot Act (0889854091316) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 560 руб.1140 руб. в СплитPearl Jam - Binaural (0889854091217) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 560 руб.1140 руб. в СплитJimi Hendrix - Electric Ladyland (0888751345119) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 4 560 руб.1140 руб. в СплитPet Shop Boys - Actually (0190295832612) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 560 руб.1140 руб. в СплитEric Clapton - Money And Cigarettes (0093624968832) виниловая пл...
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0727361469313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Blind Guardian
Альбом (сингл)
Legacy Of The Dark Lands
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
1618 Ouverture, The Gathering, War Feeds War, Comets and Prophecies, Dark Cloud's Rising, The Ritual, In The Underworld, A Secret Society, The Great Ordeal, Bez, In The Red Dwarf's Tower, Into the Battle, Treason, Between The Realms, Point Of No Return, The White Horseman, Nephilim, Trial And Coronation, Harvester Of Souls, Conquest Is Over, This Storm, The Great Assault, Beyond The Wall.
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Legacy of the Dark Lands - одиннадцатый студийный альбом на виниловой пластинке немецкой пауэр-метал-группы Blind Guardian, выпущенный 8 ноября 2019 года на лейбле Nuclear Blast. Это знаменует собой отход от всех предыдущих работ, поскольку исполняются только инструменты Пражского филармонического оркестра, а певец Ханси Кюрш является единственным членом группы, выступившим на альбоме; из-за этого альбом приписывается "Blind Guardian Twilight Orchestra" вместо Blind Guardian.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Blind Guardian, Legacy Of The Dark Lands (0727361469313) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4790 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Blind Guardian, Legacy Of The Dark Lands (0727361469313) виниловая пластинка