Blackmore's Night - Shadow Of The Moon (coloured) (4029759181835) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Blackmore's Night - Shadow Of The Moon (coloured) (4029759181835) виниловая пластинка
В ознаменование своего 25-летия альбом Blackmores Nights Shadow Of The Moon был с любовью отреставрирован, ремастирован и сведен ремиксами с оригинальных мастер-лент. Первоначально выпущенный в 1997 году, альбом был новаторским, радикально отличался от предыдущих работ Ричи Блэкмора, но представлял собой новую веху в его карьере. Прекрасный голос Кэндис Найт и умение рассказывать истории прекрасно дополняют музыку, в результате чего получается альбом, неподвластный времени. Две ранее не издававшиеся акустические записи войдут в это переиздание, посвященное 25-летию - Spirit Of The Sea и Shadow Of The Moon. Оба были записаны на интимной домашней сессии Кэндис и Ричи в 2022 году. В качестве бонуса также прилагается DVD с документальным фильмом Тень Луны.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитFoo Fighters - One By One (0886979832619) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитPink - Beautiful Trauma (0889854746919) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитAerosmith - Permanent Vacation (0602547954374) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитRainbow - Rising (0600753535837) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитSnow Patrol - Fallen Empires (0602567954316) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитRingo Starr - Goodnight Vienna (0602567007401) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитPaul McCartney - Venus And Mars (0602557567632) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитBob Marley - A Legend (Coloured Vinyl) (2Lp) (5060143491467) вин...
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитLacuna Coil - Live From The Apocalypse (0194398745411) виниловая...
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитEvanescence - The Bitter Truth (0194397891515) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитBudgie - Deliver Us From Evil (5015333135423) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитThe White Stripes - Get Behind Me Satan (0194398424217) винилова...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный альбом! Звучит воздушно, прозрачно, прям под цвет винила. Два внутренних конверта с текстами песен. Буклет-книжка с фотографиями и интервью. Сингл с акустическими версиями 2-х песен 2023 года. И DVD диск с фильмом о создании альбома и клипами. Вообщем отличное подарочное издание.
Отзывы о товаре Blackmore's Night - Shadow Of The Moon (coloured) (4029759181835) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный альбом! Звучит воздушно, прозрачно, прям под цвет винила. Два внутренних конверта с текстами песен. Буклет-книжка с фотографиями и интервью. Сингл с акустическими версиями 2-х песен 2023 года. И DVD диск с фильмом о создании альбома и клипами. Вообщем отличное подарочное издание.