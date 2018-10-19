Top.Mail.Ru
Big Brother & The Holding Company - Cheap Thrills (8718469530083) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Big Brother & The Holding Company - Cheap Thrills (8718469530083) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Big Brother &amp; The Holding Company - Cheap Thrills (8718469530083) виниловая пластинка - фото 1
Big Brother &amp; The Holding Company - Cheap Thrills (8718469530083) виниловая пластинка - фото 2
Big Brother &amp; The Holding Company - Cheap Thrills (8718469530083) виниловая пластинка - фото 3
Big Brother &amp; The Holding Company - Cheap Thrills (8718469530083) виниловая пластинка - фото 4
Big Brother &amp; The Holding Company - Cheap Thrills (8718469530083) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.10.2018
Исполнитель
Big Brother, Holding Company
Альбом (сингл)
CHEAP THRILLS
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Big Brother &amp; The Holding Company - Cheap Thrills (8718469530083) виниловая пластинка - фото 1
  • Big Brother &amp; The Holding Company - Cheap Thrills (8718469530083) виниловая пластинка - фото 2
  • Big Brother &amp; The Holding Company - Cheap Thrills (8718469530083) виниловая пластинка - фото 3
  • Big Brother &amp; The Holding Company - Cheap Thrills (8718469530083) виниловая пластинка - фото 4
  • Big Brother &amp; The Holding Company - Cheap Thrills (8718469530083) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626267
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Big Brother & The Holding Company - Cheap Thrills (8718469530083) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.10.2018
Исполнитель
Big Brother, Holding Company
Альбом (сингл)
CHEAP THRILLS
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Big Brother & The Holding Company - Cheap Thrills (8718469530083) виниловая пластинка

Cheap Thrills — второй студийный альбом группы Big Brother &amp;amp;amp;amp;amp; the Holding Company. «Cheap Thrills» достиг большого успеха: к октябрю он занял первое место в чарте Billboard и оказался самым продаваемым альбомом 1968 года, с тиражом чуть менее миллиона копий. Песня Piece of My Heart стала хитом, который впоследствии исполняли многие другие музыканты, а исполнение Summertime из оперы «Порги и Бесс» превратилось в одну из самых запоминающихся и часто используемых записей Дженис Джоплин. Обложку альбому создал известный иллюстратор Роберт Крамб. Название «Cheap Thrills» можно перевести на русский как «дешёвые страсти», «низкопробные забавы».

Отзывы о товаре Big Brother & The Holding Company - Cheap Thrills (8718469530083) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.10.2018
Исполнитель
Big Brother, Holding Company
Альбом (сингл)
CHEAP THRILLS
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Cheap Thrills — второй студийный альбом группы Big Brother &amp;amp;amp;amp;amp; the Holding Company. «Cheap Thrills» достиг большого успеха: к октябрю он занял первое место в чарте Billboard и оказался самым продаваемым альбомом 1968 года, с тиражом чуть менее миллиона копий. Песня Piece of My Heart стала хитом, который впоследствии исполняли многие другие музыканты, а исполнение Summertime из оперы «Порги и Бесс» превратилось в одну из самых запоминающихся и часто используемых записей Дженис Джоплин. Обложку альбому создал известный иллюстратор Роберт Крамб. Название «Cheap Thrills» можно перевести на русский как «дешёвые страсти», «низкопробные забавы».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Big Brother & The Holding Company - Cheap Thrills (8718469530083) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3560 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...