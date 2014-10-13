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Belle & Sebastian - The Third Eye Centre (0883870067010) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Belle & Sebastian - The Third Eye Centre (0883870067010) виниловая пластинка

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Belle &amp; Sebastian - The Third Eye Centre (0883870067010) виниловая пластинка - фото 1
Belle &amp; Sebastian - The Third Eye Centre (0883870067010) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.10.2014
Исполнитель
Belle And Sebastian
Альбом (сингл)
The Third Eye Centre
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Belle &amp; Sebastian - The Third Eye Centre (0883870067010) виниловая пластинка - фото 1
  • Belle &amp; Sebastian - The Third Eye Centre (0883870067010) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626263
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Belle & Sebastian - The Third Eye Centre (0883870067010) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rough Trade
Barcode
[0883870067010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.10.2014
Исполнитель
Belle And Sebastian
Альбом (сингл)
The Third Eye Centre
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Belle & Sebastian - The Third Eye Centre (0883870067010) виниловая пластинка

Британская инди-поп-группа, образованная в январе 1996 года в Глазго, Шотландия, и названная в честь французского детского телесериала о мальчике и собаке. Belle &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Sebastian, исполняющие оригинальную разновидность «наивного» арт-/поп-рока с элементами фолка и поп-стилистики середины 1960-х годов, считаются одной из ведущих шотландских групп, критики сравнивают их с The Smiths, Love, Ником Дрейком. Центральное место в группе занимает её основатель, поющий гитарист Стюарт Мэрдок, создающий сюрреалистические, тонко детализированные, умные тексты.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Belle & Sebastian - The Third Eye Centre (0883870067010) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rough Trade
Barcode
[0883870067010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.10.2014
Исполнитель
Belle And Sebastian
Альбом (сингл)
The Third Eye Centre
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Британская инди-поп-группа, образованная в январе 1996 года в Глазго, Шотландия, и названная в честь французского детского телесериала о мальчике и собаке. Belle &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Sebastian, исполняющие оригинальную разновидность «наивного» арт-/поп-рока с элементами фолка и поп-стилистики середины 1960-х годов, считаются одной из ведущих шотландских групп, критики сравнивают их с The Smiths, Love, Ником Дрейком. Центральное место в группе занимает её основатель, поющий гитарист Стюарт Мэрдок, создающий сюрреалистические, тонко детализированные, умные тексты.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Belle & Sebastian - The Third Eye Centre (0883870067010) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4150 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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