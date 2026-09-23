Top.Mail.Ru
Chet Baker - Sings & Plays (Analogue, Tone Poet) (0602438370986) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Chet Baker - Sings & Plays (Analogue, Tone Poet) (0602438370986) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Chet Baker - Sings &amp; Plays (Analogue, Tone Poet) (0602438370986) виниловая пластинка - фото 1
Chet Baker - Sings &amp; Plays (Analogue, Tone Poet) (0602438370986) виниловая пластинка - фото 2
Chet Baker - Sings &amp; Plays (Analogue, Tone Poet) (0602438370986) виниловая пластинка - фото 3
Chet Baker - Sings &amp; Plays (Analogue, Tone Poet) (0602438370986) виниловая пластинка - фото 4
Chet Baker - Sings &amp; Plays (Analogue, Tone Poet) (0602438370986) виниловая пластинка - фото 5
Chet Baker - Sings &amp; Plays (Analogue, Tone Poet) (0602438370986) виниловая пластинка - фото 6
Chet Baker - Sings &amp; Plays (Analogue, Tone Poet) (0602438370986) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Baker Chet
Альбом (сингл)
SINGS & PLAYS
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Chet Baker - Sings &amp; Plays (Analogue, Tone Poet) (0602438370986) виниловая пластинка - фото 1
  • Chet Baker - Sings &amp; Plays (Analogue, Tone Poet) (0602438370986) виниловая пластинка - фото 2
  • Chet Baker - Sings &amp; Plays (Analogue, Tone Poet) (0602438370986) виниловая пластинка - фото 3
  • Chet Baker - Sings &amp; Plays (Analogue, Tone Poet) (0602438370986) виниловая пластинка - фото 4
  • Chet Baker - Sings &amp; Plays (Analogue, Tone Poet) (0602438370986) виниловая пластинка - фото 5
  • Chet Baker - Sings &amp; Plays (Analogue, Tone Poet) (0602438370986) виниловая пластинка - фото 6
  • Chet Baker - Sings &amp; Plays (Analogue, Tone Poet) (0602438370986) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626242
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Chet Baker - Sings & Plays (Analogue, Tone Poet) (0602438370986) виниловая пластинка
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Baker Chet
Альбом (сингл)
SINGS & PLAYS
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chet Baker - Sings & Plays (Analogue, Tone Poet) (0602438370986) виниловая пластинка

После успеха его вокального дебюта Чет Бейкер поет в 1954 году Pacific Jazz вернули восходящую звезду трубача в студию для продолжения Чет Бейкер поет и играет, в котором продемонстрированы обе стороны артистизма Бейкера по ряду стандартов, включая его вневременное исполнение Lets Get Lost. Это монотонное виниловое издание Poet было спродюсировано Джо Харли, мастеринг выполнен Кевином Греем с оригинальных аналоговых мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле в RTI и упаковано в роскошную фирменную упаковку.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Chet Baker - Sings & Plays (Analogue, Tone Poet) (0602438370986) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Baker Chet
Альбом (сингл)
SINGS & PLAYS
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
После успеха его вокального дебюта Чет Бейкер поет в 1954 году Pacific Jazz вернули восходящую звезду трубача в студию для продолжения Чет Бейкер поет и играет, в котором продемонстрированы обе стороны артистизма Бейкера по ряду стандартов, включая его вневременное исполнение Lets Get Lost. Это монотонное виниловое издание Poet было спродюсировано Джо Харли, мастеринг выполнен Кевином Греем с оригинальных аналоговых мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле в RTI и упаковано в роскошную фирменную упаковку.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chet Baker - Sings & Plays (Analogue, Tone Poet) (0602438370986) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6630 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...