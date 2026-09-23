Top.Mail.Ru
Atomic Rooster - Atomic Rooster (Music On Vinyl) (8719262002326) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Atomic Rooster - Atomic Rooster (Music On Vinyl) (8719262002326) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Виниловая пластинка Atomic Rooster, Atomic Rooster (8719262002326) - фото 1
Виниловая пластинка Atomic Rooster, Atomic Rooster (8719262002326) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Atomic Rooster, Atomic Rooster (8719262002326) - фото 1
  • Виниловая пластинка Atomic Rooster, Atomic Rooster (8719262002326) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626232
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Atomic Rooster - Atomic Rooster (Music On Vinyl) (8719262002326) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Atomic Rooster - Atomic Rooster (Music On Vinyl) (8719262002326) виниловая пластинка

Дебютный студийный альбом британской рок-группы Atomic Rooster, выпущенный лейблом B&amp;C Records в феврале 1970 года. Переиздан в 1990, 1995, 2004 и 2006 годах с добавлением бонус-треков.

Отзывы о товаре Atomic Rooster - Atomic Rooster (Music On Vinyl) (8719262002326) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Дебютный студийный альбом британской рок-группы Atomic Rooster, выпущенный лейблом B&amp;C Records в феврале 1970 года. Переиздан в 1990, 1995, 2004 и 2006 годах с добавлением бонус-треков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Atomic Rooster - Atomic Rooster (Music On Vinyl) (8719262002326) виниловая пластинка - стоимость товара 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...