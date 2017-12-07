Dorothy Ashby - Dorothy's Harp (0600753763933) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Dorothy Ashby - Dorothy's Harp (0600753763933) виниловая пластинка
Дороти Эшби была американской джазовой арфисткой, одной из очень немногих, кто использовал свой инструмент для исполнения заслуживающего доверия джаза и бибопа. Сначала учился на пианиста в Университете штата Уэйн, а позже, в 1952 году, перешел на арфу. Она записала одиннадцать альбомов для различных джазовых лейблов, таких как Savoy и Prestige. Дороти также выступала в качестве студийного исполнителя на альбомах с Биллом Уизерсом, Стиви Уандером и многими другими. В 1969 году на лейбле Cadet Records был выпущен студийный альбом Dorothys Harp. На альбоме она записала каверы на песни Джимми Уэбба (By The Time I Get To Phoenix), Берта Бакараха и Хэла Дэвида (Эта девушка влюблена в тебя), Джона Леннона и Пола Маккартни (Дурак на холме) и других. Пластинка также включает в себя две композиции в бразильском стиле Reza и Canto de Ossanha и две песни, написанные самой Дороти Эшби, демонстрирующей свое мастерство игры на арфе с великолепными работами на бонго.
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